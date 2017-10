Nieuwe Sonos One biedt ondersteuning voor meerdere spraakdiensten

Sonos heeft onder de naam Sonos One een compleet nieuwe smart speaker aangekondigd. De Sonos One biedt ondersteuning voor meerdere spraakdiensten, die muziek, podcasts, luisterboeken en andere audiocontent afspeelt via meer dan 80 streamingservices. Sonos One, met verrassend rijk geluid en een weldoordacht design dat nauwelijks opvalt in je interieur, zal vanaf 24 oktober wereldwijd verkrijgbaar zijn.

Op de dag van de lancering kunnen muziekliefhebbers in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hun Sonos One direct na het uitpakken bedienen via Amazon Alexa, met volledige ondersteuning voor Amazon Music, iHeartRadio, Pandora, SiriusXM en TuneIn. Alexa stembediening voor Spotify op Sonos One zal nog op tijd voor de feestdagen beschikbaar zijn. Stemcommando’s zoals nummers pauzeren of overslaan, het volume regelen en zelfs vragen wat je hoort zal ook mogelijk zijn voor alle andere muziekservices die Sonos ondersteunt. Iedereen die een Sonos One heeft kan zijn hele Sonos home sound systeem met zijn stem bedienen. Met Sonos One kun je ook profiteren van al die andere dingen die mensen zo geweldig vinden aan Alexa – het weerbericht opvragen, alarmen instellen, naar het nieuws en verkeersinformatie luisteren, en zelfs de laatste sportuitslagen opvragen. De strategische lange termijn samenwerking van Sonos met Amazon houdt onder andere in dat Sonos One met Amazon Alexa continu slimmer wordt door updates via de cloud.

Google Assistant

In 2018 zal Sonos One ook Google Assistant gaan ondersteunen, waardoor het de eerste en enige smart speaker zal zijn die meerdere grote services voor stembediening ondersteunt. Met de Google Assistant en Sonos beschikken gebruikers niet alleen over geweldig geluid en een prachtige speaker, maar ook over een persoonlijke assistent die de hele dag klaar staat om je te helpen: met luisteren naar muziek, vragen stellen, het nieuws bijhouden, de lichten dimmen of checken wat er in je agenda staat. “Als het om streaming entertainment gaat, leven we in een gouden tijdperk”, zei Sonos CEO Patrick Spence. “Maar veel van deze geweldige content wordt beluisterd via smart speakers die niet ontworpen zijn met ook geluidskwaliteit in gedachten. Met de open benadering van partnerships, een agnostische benadering van spraakdiensten, de kracht van onze vele innovatieve partners en een geluidsplatform voor het hele huis, helpen we mensen om meer en beter te luisteren.”

Sonos One

Sonos One is onderdeel van het Sonos home sound systeem, dus het is naadloos geïntegreerd met andere Sonos-speakers en biedt toegang tot meer dan 80 muziekservices. Je kunt Sonos One gebruiken als een losse speaker, draadloos pairen met een andere Sonos One voor stereogeluid en hem gebruiken met een PLAYBASE of PLAYBAR van je home-cinema voor surround-sound. De belangrijkste kenmerken zijn:

Compleet nieuw ontwerp, om een verrassend rijk geluid te produceren voor een speaker van dit compacte formaat.

Aangedreven door twee D-klasse digitale versterkers, één tweeter en één mid-woofer.

Bevat een reeks van zes microfoons en een aanpasbaar algoritme voor ruisonderdrukking om te focussen op de juiste persoon en ervoor te zorgen dat de spraakdienst alles duidelijk verstaat.

Technologie voor het ontvangen en herkennen van stemmen, voorzien van echo-onderdrukking, zorgt ervoor dat de speaker je over de muziek heen hoort. Het volume wordt ook slim verlaagd en “duikt” wanneer je tegen de speaker praat, dus je hoeft niet over de muziek heen te schreeuwen.

Het lichtje op de speaker brandt wanneer de microfoon actief is. Het lichtje is met een kabeltje verbonden met hetzelfde circuit als dat van de microfoons, dus als het lichtje niet brandt is de microfoon uitgeschakeld.

Eigenaren van Sonos-apparatuur kunnen Trueplay gebruiken om Sonos One snel en eenvoudig te tunen en geweldig te laten klinken, waar je de speaker ook neerzet.

Sonos One is verkrijgbaar in een geheel matwitte of matzwarte uitvoering.

Gebruikers buiten de VS, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland profiteren van wat je mag verwachten van een Sonos-speaker: een prima geluid, multi-room listening, toegang tot verschillende muziekservices en hij is klaar voor de toekomst wanneer Sonos samen met een spraakdienst uitbreidt naar nieuwe regio’s. Sonos heeft ook aangekondigd dat het Apple’s AirpPlay 2 zal ondersteunen vanaf begin 2018, waardoor het mogelijk wordt om geluid af te spelen via een iOS-apparaat – inclusief het geluid van YouTube-video’s en Netflix-films – op Sonos-speakers door het hele huis. Eigenaren van Sonos-apparatuur kunnen dan ook vragen stellen aan apparaten met Siri-functionaliteit om muziek op hun Sonos-speakers af te spelen.

Kijk voor meer informatie op www.sonos.com.