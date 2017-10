Nest kondigt Nest Hello-videodeurbel aan

De voordeur is een bijzondere plek in huis. Hier ligt de grens tussen thuis en de buitenwereld. Je wacht er tot de kinderen thuiskomen uit school, verwelkomt er je gasten en ontvangt er pakketjes rond de feestdagen. Maar het is ook de eerste plek waar inbrekers proberen je huis binnen te komen. Je wilt de voordeur dus zo goed mogelijk beveiligen en ongewenst bezoek buiten houden. Daarom heeft Nest de Nest Hello-videodeurbel ontwikkeld. Hij combineert het gemak van een videodeurbel met de beeldkwaliteit en de intelligentie van een Nest Cam.

De Nest Hello is ontworpen voor alles wat zich bij de voordeur afspeelt. Je wilt bezoekers van top tot teen kunnen bekijken en kunnen zien wat voor pakketjes er zijn bezorgd. Daarom heeft de Nest Hello een camera in HD met een gezichtsveld van 160° en een beeldverhouding van 4:3. Daarnaast wil je weten wie er voor de deur staat, ook als je niet thuis bent of het buiten donker is. Met de Nest Hello kun je dag en nacht live HDR-beelden streamen en heb je dankzij nachtzicht ook ’s nachts alles helder in beeld. Een inbreker komt altijd onverwacht. Maar dat is geen probleem voor de Nest Hello. Hij kan oplichten en je een melding sturen wanneer er iemand aankomt.

Ook als deze persoon niet aanbelt. En met een abonnement op Nest Aware, kan de Nest Hello je via bekend-gezicht meldingen precies vertellen wie er is. De Nest Hello kan ook praten en luisteren in HD. Zo kun je bezoekers altijd te woord staan, of je nu thuis bent of niet. En met vooraf opgenomen snelle reacties kun je met één tik een gesproken bericht laten horen. Zo hoef je geen belangrijke bezorging mis te lopen omdat je een vergadering hebt. Tik gewoon op de snelle reactie die je hebt opgenomen: “Laat het pakketje maar achter. Dankjewel.” De Nest Hello-videodeurbel is verkrijgbaar in het eerste kwartaal van 2018.

Kijk voor meer informatie op Nest Hello.