Multifunctionele kaartlezer Kingston MobileLite G4

Kingston, bekend van de geheugenkaarten en computergeheugen, heeft met de MobileLite G4 een uiterst compacte en snelle multifunctionele kaartlezer op de markt gebracht. De kaartlezer ondersteunt microSD- en SD-geheugenkaarten, USB 3.0 en 2.0, en is niet veel groter dan een royaal uitgevallen paperclip. Is dit de ideale kaartlezer voor gebruikers die veel onderweg zijn?

De Kingston MobileLite G4 kaartlezer is slechts 52x33x9 mm groot en weegt 16 gram. De kaartlezer is vervaardigd uit metaal en kan dan ook tegen een stootje. De MobileLite G4 is circa 20 procent kleiner dan voorgaande modellen en past gemakkelijk in elke fototas of broekzak. De kaartlezer leest SD-, SDHC-, SDXC- en UHS-II geheugenkaarten, evenals de microSD uitvoeringen van deze geheugenkaarten. De meeste recente snelheden worden ondersteund en de MobileLite $G is compatibel met Windows 7.1 (SP1) en hoger, Mac OS X versie 10.0.x en hoger, Linux 2.6 en hoger, en Chrome OS. De kaartlezer ondersteunt standaard USB 3.0, maar is ook compatibel met USB 2.0 poorten. Uiteraard worden dan de maximale overdrachtssnelheden gehaald.

Grotere bestanden

Digitale camera’s hebben de laatste jaren beeldsensors met steeds meer megapixels gekregen met als gevolg grotere beeldbestanden. Een 42-megapixel JPEG-beeld van een Sony A7R II is bijvoorbeeld gemiddeld 24 MB groot. Het overzetten van grote hoeveelheden beelden na een dag fotograferen is dan ook vaak een tijdrovende klus. Zeker, als men ook nog een in RAW fotografeert. Videografen die in 4K filmen met drone of digitale camera zijn ook gebaat bij een snelle bestandsoverdracht. Zij dienen ook te beschikken over een geheugenkaart met een hoge opslagsnelheid. Wij hebben de MobileLite G4 kaartlezer dan ook getest met een Kingston MicroSD 64 GB geheugenkaart met een leessnelheid van 90 MB/s en een schrijfsnelheid van 45 MB/s. Deze microSD geheugenkaart wordt geleverd inclusief SD adapter, maar die heb je met de MobileLite G4 eigenlijk niet nodig, want deze kaartlezen beschikt over een SD- en een microSD slot. Je kunt deze adapter uiteraard wel gebruiken om de microSD kaart in een SD-slot te kunnen gebruiken. Handig als men een digitale camera heeft met een SD-slot en een drone met microSD-slot.

Praktijk

De MobileLite G4 wordt geleverd in een blisterverpakking. Het eerste dat opvalt na het uit de verpakking halen van de kaartlezer is de degelijke constructie. De MobileLite is grotendeels vervaardigd uit metaal met een kunststof bovenzijde waarin beide slots zich bevinden. Het spreekt voor zich dat de kleine opening voor microSD-kaarten is en de grote voor SD-kaarten, maar voor alle duidelijkheid staat bij het grote slot de tekst ‘SD’ en bij de kleine ‘microSD’ vermeld. Na het plaatsen van een SD-geheugenkaart steekt ongeveer een kwart van de geheugenkaart uit de kaartlezer, zodat deze ook weer gemakkelijk kan worden verwijderd. Bij een microSD-kaart is het stuk dat uitsteekt veel kleiner, maar dankzij de ronde inkeping boven het slot zijn ook die kaarten gemakkelijk weer uit de kaartlezer te halen, prima! Handig is dat als men twee kaarten – een SD- en een microSD-kaart – in de MobileLite G4 plaatst en deze vervolgens op de computer in een USB-poort steekt, er ook twee driveletters worden getoond met inhoud. Men kan dus met twee kaarten tegelijk werken!

Conclusie

De Kingston MobileLite G4 doet zijn naam eer aan: de kaartlezer is mobiel, licht en supersnel. Om echter het maximale rendement uit deze compacte kaartlezer te halen, dient men wel te beschikken over snelle geheugenkaarten en een computer met een USB 3.0-poort. Ter vergelijking de maximale snelheid van USB 2.0 bedraagt 480 Mbit/s en van USB 3.0 is dat 4,8 Gbit/s! Wie echter op zoek is naar een rappe kaartlezer die ook met USB 2.0 overweg kan, kan niet om de MobileLite G4 heen. En voor de prijs hoeft men het niet te laten, want de Kingston MobileLite G4 kost op Bol.com momenteel slechts € 15,71!

