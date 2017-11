Handsfree groepscommunicatie dankzij Bonx Grip

In een tijdperk waarin communicatie onmisbaar is, worden buitensporters, recreanten en atleten op hun wenken bediend met de Bonx Grip. Met dit vernuftige smartphone accessoire kunnen meerdere gebruikers kraakheldere walkie-talkie gesprekken op afstand met elkaar voeren. Dat maakt deze gadget uitermate geschikt voor buitensporters en –gamers, maar ook voor toepassingen in de bouw, tijdens evenementen en in de beveiligingsbranche.

De Bonx Grip laat zich eenvoudig middels bluetooth koppelen aan een smartphone. Na installatie van de gratis te downloaden Voice over IP app levert dit oorstuk de gebruiker onbeperkt bereik om met maximaal 10 gebruikers groepsgesprekken te voeren. De verbinding sluit zich automatisch als er niet wordt gesproken totdat er opnieuw wordt gepraat. Er kunnen tevens telefoongesprekken worden gevoerd met dit r apparaat. Voor optimale veiligheid heeft de rug van het oorstuk een open vormgeving, zodat de gebruiker zijn omgeving te allen tijde kan blijven horen.

Twee grote toetsen maken het mogelijk om het geluid eenvoudig te dempen en het volume te regelen. De Bonx Grip is water- en schokbestendig. Het apparaat vermindert het dataverbruik door alleen spraakgegevens te verzenden wanneer er gesproken wordt. De Bonx Grip is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit, roze en groen. De Bonx grip kost € 139,- en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com.

Kijk voor meer informatie op www.digitrading.nl.