Canon PowerShot G1 X Mark III

Canon heeft een nieuw topmodel in haar PowerShot G-serie aagekondigd: de PowerShot G1 X Mark III. Deze vervanger van de G1 X Mark II combineert volgens Canon de beeldkwaliteit van een EOS reflex met de veelzijdigheid en de compacte vormgeving van een PowerShot camera. De camera is uitgerust met een nieuwe 3x optische zoom, een 24,2-megapixel APS-C-beeldsensor en Canon’s DIGIC 7-processor. Daarmee biedt de PowerShot G1 X Mark III de flexibiliteit die nodig is voor alles van hoogwaardige straatfotografie tot storytelling in een documentaire-achtige stijl.

De compacte PowerShot G1 X Mark III weegt slechts 399 gram en is 14,8 mm dunner en ongeveer 19 procent kleiner dan de G1 X Mark II. Daarmee is deze camera ideaal voor op reis of als extra camera in je fototas. Gebruikers die bekend zijn met Canon EOS-camera’s zullen de bedieningsfuncties van de PowerShot G1 X Mark III zeker waarderen. Van de Lens Control Ring tot de ontspanknop – Canon-gebruikers voelen zich op hun gemak tijdens het fotograferen met deze camera. Voor de meer avontuurlijke fotograaf is de PowerShot G1 X Mark III uitgevoerd met weerbestendige afdichtingen. Daarmee levert de camera ook duurzame prestaties onder uitdagende condities en is dit model extra beschermd tegen stof en vocht. Door gebruik te maken van de 24,2-megapixel beeldsensor die ook aanwezig is in de EOS 80D en met de mogelijkheid te fotograferen binnen een ISO-reeks van 100 tot 25.600, zijn onder uiteenlopende condities scènes vast te leggen. Of het nu een scène met hoge contrasten betreft, zoals binnenshuis waar detail, helderheid en geringe ruis essentieel zijn, of scènes met weinig contrast, zoals een nevelige dag, de PowerShot G1 X Mark III levert altijd een perfect eindresultaat. De DIGIC 7-processor zorgt standaard voor een superieure beeldkwaliteit en dankzij Auto Lighting Optimiser en Diffraction Correction is minder tijd nodig voor eventuele nabewerking van opnamen.

Zoomobjectief

Of je nu portretten fotografeert of macro close-ups maakt, de ingebouwde lens met 3x optische zoom zorgt voor een veelzijdig scherpstelbereik van 24–72 mm (35 mm equivalent) en een kortste scherpstelafstand van slechts 10 cm. Met één lens kun je binnen een indrukwekkend scala aan fotografiegenres aan de slag. De geringe scherptediepte is het resultaat van de combinatie van APS-C-sensor en een groot F2.8–5.6 diafragma. De lens van de PowerShot G1 X Mark III is zorgvuldig ontworpen en afgestemd op de sensor in de camera en reduceert ongewenste beeldartefacten zoals overstraling. Met het uit 9 lamellen opgebouwde diafragma zorgt de lens ook voor een fraaie achtergrondonscherpte en een cirkelvormig ‘bokeh’, zodat drukke achtergronden minder invloed krijgen en je onderwerp extra wordt benadrukt. Voor het eerst is een Canon compactcamera uitgerust met Dual Pixel CMOS AF en dit stelt je in staat razendsnel scherp te stellen om spontane momenten vast te leggen. De 4-stops Image Stabilizer (IS) ondersteunt de camera in elke actieve opnameomgeving – van een kermis tot het publiek bij een muziekfestival – en biedt extra zekerheid tijdens fotografie bij weinig licht. De Dual Pixel CMOS AF zorgt in slechts 0,09 seconde voor een nauwkeurige scherpstelling. De camera heeft verder een centrale, ingebouwde elektronische zoeker (EVF) die geoptimaliseerd is voor hoge resolutie weergave via een Organic EL-display dat 2,36 miljoen beeldpunten telt. Of het nu gaat om een actiefoto of een familieportret, voor volledige controle over de opname stel je met Touch & Drag Auto Focus (AF) intuïtief een AF-punt in en kun je erop vertrouwen dat je eindresultaat haarscherp is.

De Canon de PowerShot G1 X Mark III is beschikbaar vanaf november 2017 en heeft een adviesprijs van € 1199,-.

Kijk voor meer informatie op www.canon.nl.