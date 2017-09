Zyxel introduceert Multy Whole Home WiFi Mesh systeem

Netwerkspecialist Zyxel heeft het Multy Whole Home WiFi Mesh systeem aangekondigd. Zyxel’s Multy-oplossingen zijn ontwikkeld om een snelle en slimme wifi-dekking door het hele huis te leveren. Zyxel Multy bestaat in twee varianten: Multy X en Multy Pro. Multy X is ontworpen voor thuisgebruik en Multy Pro biedt serviceproviders een op afstand regelbare wifi-oplossing waarmee ze de ervaringen van hun abonnees kunnen maximaliseren dankzij geavanceerde wifi-diensten en een verbeterde klantenservice.

Zyxel Multy biedt een krachtig netwerk van wifi-signalen waarbij witte plekken worden voorkomen en een naadloze wifi-dekking ontstaat. Zo zijn gebruikers in staat zich vrij te bewegen in het hele huis zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over de verbinding. Wanneer gebruikers rondlopen en van de ene naar de andere ruimte gaan, schakelt het Multy-netwerk hun apparaten automatisch over naar de Multy-zender met het beste signaal. Met Multy X Whole-Home WiFi Mesh kunnen gebruikers eenvoudig wifi opzetten die dekking levert in het hele huis en eenvoudig te beheren is via een app-gebaseerde setup, of via Amazon Alexa spraaksturing. Het tri-band systeem zorgt voor de hoogst mogelijke snelheden en maximaliseert de netwerkprestaties van aangesloten apparaten. Met de intuïtieve, grafische Multy X-app doorlopen gebruikers binnen een paar minuten het installatieproces en kunnen ze met gemak het thuisnetwerk beheren. De Multy Pro Managed WiFi Solution is ontworpen voor serviceproviders om een passende oplossing te bieden die voldoet aan de unieke eisen van elke abonnee thuis. Serviceproviders krijgen inzicht in de aangesloten huizen via de Remote Management TR-069 en TR-181 en besparen tijd met de automatische configuratiefunctie van Multy Pro. Ook kunnen ze hun servicekosten aanzienlijk verlagen doordat er minder helpdeskgesprekken en onderhoudsbezoeken plaatsvinden. Beschikbaarheid en prijzen zijn nog niet bekend.

