Sony heeft in de vorm van de RX10 IV een nieuw vlaggenschipmodel in de Cyber-shot RX10-serie aangekondigd. Dit nieuwe topmodel heeft een zeer snelle autofocustijd van 0,03 seconden en kan tot 24 bps continu fotograferen met volledige AF/AE-tracking. De RX10 IV is uitgerust met ‘focal-plane’ fase-detectie met 315 AF-punten. Daarnaast is de camera voorzien van een snelle 24-600mm F2.4-F4 ZEISS Vario-Sonnar T -zoomlens. Dit compacte model biedt uitstekende prestaties voor hobbyfotografen en professionals die op zoek zijn naar de ultieme ‘all-in-one’ oplossing.

De Sony Cyber-shot RX10 IV is uitgerust met een nieuwe 2.0-type 20,1-negapixel Exmor RS CMOS gestapelde beeldsensor met DRAM chip. Tevens is het model voorzien van een krachtige nieuwe Bionz X beeldverwerker en front-end LSI. Deze componenten werken allemaal samen om de verwerksnelheid te maximaliseren, waardoor de beeld- en videokwaliteit optimaal is over het gehele bereik van de 24-600mm-lens. Een primeur voor de RX10-serie is het Fast Hybrid AF-systeem in de camera. Dit zorgt ervoor dat de 315 AF-punten 65% van het sensorframe afdekken en biedt een snelle autofocus van 0,03 seconden. Deze hoge autofocussnelheid komt optimaal tot zijn recht door het uitgebreide 24-600mm bereik van de zoomlens. Het vastleggen van een object hoog in de boom of juist zeer dichtbij is daardoor zeer eenvoudig. De RX10 IV is stof- en vochtbestendig, en Wi-Fi, NFC en Bluetooth compatibel.

AF-technologie

De RX10IV maakt tevens gebruik High-density Tracking AF-technologie. Via deze geavanceerde technologie concentreren de AF-punten zich rondom het object waardoor de tracking en focus optimaal is. Zelfs bij onvoorspelbare objecten zoals opvliegende vogels of bewegende atleten blijft de camera optimaal volgen. Andere AF-verbeteringen in de nieuwe RX10 IV zijn een geoptimaliseerde Eye AF, Touch Focus en Focus Range Limiter. Een andere aanvulling is het high-speed fotograferen met tot 24 bps en een indrukwekkend bufferlimiet van 249 beelden. Dankzij verbeteringen in de verwerkingscapaciteit is de vertraging in de EVF-weergave aanzienlijk verminderd. De RX10 IV heeft tevens een high speed anti-distortion Shutter (maximale sluitertijd van maximaal 1/32000 seconden), waardoor het rollende sluiter effect wordt verminderd.

Zeiss zoomobjectief

De 24-600mm ZEISS Vario-Sonnar T-lens op de RX10 IV camera heeft een maximale diafragma van F2.4-F4.0. Deze lens is daardoor uitermate geschikt voor het fotograferen van objecten op afstand maar kan tevens ingezet worden voor macrofotografie. Het objectief is uitgerust met een super ED (extra lage dispersie) glaselement en ED asferische lenzen om chromatische aberratie te minimaliseren. Ook is een ZEISS T coating voorzien om ‘flare’ en spanning te minimaliseren. De lens heeft tevens ingebouwde optische SteadyShot beeldstabilisatie die helpt shake en beeldvervaging te verminderen. Wanneer de functie geactiveerd is, komt het overeen met een verbetering van de sluitertijd van ongeveer 4,5 stappen. Dit objectief heeft een minimale focusafstand van 72 cm (2,36 ft) en een 0,49x maximale vergroting bij een volledig verlengde 600 mm. Dit garandeert uitstekende beelden bij tele-macrofotografie.

Video

De RX10 IV biedt 4K (QFHD 3840 x 2160) videokwaliteit. Het Fast Hybrid AF-systeem is ongeveer twee keer zo snel als bij de RX10 III. In de 4K-modus maakt de camera gebruik van volledige pixeluitlezing zonder pixelbinding, waardoor informatie 1,7 keer sneller wordt opgenomen. Dit zorgt ervoor dat beelden zeer gedetailleerd worden vastgelegd in de 4K-output. De camera maakt gebruik van de XAVC S codec voor opname van video met een datasnelheid van maximaal 100 Mbps. Gebruikers hebben de mogelijkheid om op 24p of 30p in de 4K-modus (100 Mbps) te schieten, of in framesnelheden van maximaal 120p in de Full HD-modus. De nieuwe camera tevens een aantal andere professionele videofuncties, waaronder Picture Profile, S-Log3/S-Gamut3, Gamma Display Assist, Proxy-opname, Time Code / User Bit. Ook is een externe microfooningang voorzien en een koptelefoonuitgang. Super slow motion video-opname is eveneens beschikbaar. Deze functie biedt gebruikers de mogelijkheid om te kiezen tussen 1000, 500 en 250 bps framesnelheden en tussen 50p, 25p en 24p afspeelformaten.

Optimaal gebruiksgemak

Voor een soepele en snelle focusverwerking beschikt de RX10 IV over een nieuw 3.0-inch 1.44M kantelbaar LCD scherm met Touch Focus en Touch Pad functie. Deze is uitgerust met WhiteMagic -technologie, zodat de LCD-weergave altijd helder is, zelfs in de openlucht. Daarnaast is de camera voorzien van een 2.35M high-contrast XGA OLED Tru-Finder. Dit zorgt ervoor dat de weergave van beelden bij het gebruik van de Tru-Finder optimaal is. De Triple lens ringen voor diafragma, zoom en focus zijn prettig afgewerkt en daardoor perfect voor zowel fotografie als het vastleggen van video’s. Om personaliseren te verbeteren, is het “My Menu” – toegevoegd, waardoor maximaal dertig vaak gebruikte menu-items persoonlijk ingesteld kunnen worden. De menu’s zijn gekleurd gecodeerd voor een eenvoudige navigatie en er is een nieuw Movie Settings menu opgenomen om de video-opname-ervaring te verbeteren.

De nieuwe Sony Cyber-shot RX10 IV camera is vanaf oktober verkrijgbaar en heeft een adviesprijs van € 2000,-.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.