Nest introduceert diverse beveiligingsproducten

Fabrikant Nest heeft de komst van diverse beveiligingsproducten voor het huis aangekondigd, te weten het Nest Secure-alarmsysteem, de Nest Hello-videodeurbel, de Nest Cam IQ outdoor beveiligingscamera en bijbehorende software en services. Nest Secure is het eerste alarmsysteem dat speciaal ontwikkeld is om het bewoners zo makkelijk mogelijk te maken als ze thuiskomen of weggaan.

“Toen we de markt voor huisbeveiliging onder de loep namen, zagen we hetzelfde patroon als toen we in de markt voor thermostaten stapten”, zegt Matt Rogers, oprichter en CPO van Nest. “Veel mensen gebruiken hun programmeerbare thermostaten niet omdat ze te ingewikkeld zijn. Ook de huidige beveiligingsproducten voor huizen zijn ongeschikt voor dagelijks gebruik, omdat de hardware te groot is, het aantal valse alarmen uit de hand loopt of het luide aftellen te veel stress oplevert. En dat heeft tot gevolg dat 43 procent van de mensen die een alarmsysteem hebben het alarm nooit inschakelt.* Wij hebben een product ontworpen dat niet alleen effectief werkt tijdens een beveiligingsincident, maar ook leuk en makkelijk te gebruiken is in het normale huiselijke leven van een gezin. En dat is toch het overgrote deel van de tijd.”

Nest Guard

Omdat niet alle gezinsleden dezelfde routine hebben, biedt Nest verschillende manieren om het alarm in en uit te schakelen. Zo kun je de Nest Tag even tegen de Nest Guard houden, de code op het toetsenblok van de Nest Guard invoeren, of de Nest-app gebruiken. Met Nest Secure kun je altijd en overal je huis in de gaten houden, en een melding ontvangen als er iets is dat je aandacht vereist. Gebruikers kunnen de bewaking en preventie uitbreiden door Nest Cams aan het systeem toe te voegen. Deze camera’s worden dan ook allemaal vanuit dezelfde Nest-app bediend. De Nest Detect-sensoren combineren bewegingsdetectie met open/dicht-detectie. Ze kunnen dus op deuren, ramen of muren worden geplaatst. Daarnaast bieden ze de functie ‘Stil openen’ waarmee je met één druk op de knop het alarm tijdelijk kunt omzeilen bij het naar buiten gaan. En als iemand vergeet het alarm in te schakelen? Dan stuurt Nest een herinnering om het alarm rechtstreeks via de app in te schakelen. De Nest Guard heeft een back-upbatterij en een optionele mobiele back-upservice, zodat hij het huis ook blijft bewaken als de wifi-verbinding is uitgevallen of er een stroomstoring is. Dankzij de gesproken begeleiding kan de Nest Guard heel eenvoudig worden ingesteld door de gebruiker zelf (of eventueel door een Nest Pro). Gereedschap, schroeven of draden komen er niet aan te pas.

Nest Hello-videodeurbel

Nest levert intelligente en krachtige camera’s. Maar er is één belangrijk deel van het huis dat de Nest Cams nog niet volledig beveiligen: de voordeur. De plek waar mensen naar binnen en buiten gaan. Waar de actie is. En waar inbrekers vaak als eerste controleren of er iemand thuis is. Nest Hello kan een persoon detecteren en vervolgens een melding en een momentopname sturen, ook als diegene niet op de bel drukt. Nest Aware-abonnees kunnen een melding krijgen wanneer onbekende personen of verdachte activiteiten worden gedetecteerd, zoals mensen die praten of honden die blaffen. Nest Hello-gebruikers kunnen via de functie ‘Praten en luisteren in HD’ vanaf elke locatie een gesprek voeren met gasten en onbekenden die voor de deur staan. De echo- en ruisonderdrukking zorgt ervoor dat beide partijen elkaar goed kunnen verstaan, zelfs als het lawaaierig is op straat. Dankzij een lijst met vooraf opgenomen antwoorden kunnen vragen van bezoekers met één tik in de app worden beantwoord.

Nest Cam IQ outdoor

Veel mensen kopen een beveiligingscamera omdat ze het een geruststellend idee vinden dat hun huis en gezin worden beschermd. In de praktijk blijkt dat mensen niet per se meer informatie, maar betere, praktische informatie willen ontvangen. Eerder dit jaar heeft Nest met de Nest Cam IQ indoor een van de meest intelligente en krachtige camera’s op de markt gebracht die de beveiliging binnenshuis aanzienlijk verbetert. Nu past Nest die intelligentie ook buiten toe. De nieuw ontworpen Nest Cam IQ outdoor is een camera die meer doet en minder tijd vraagt. In plaats van alleen maar te laten zien wat er gebeurt, verstuurt hij een melding met nuttige, praktische informatie (bijvoorbeeld dat er een onbekende in de tuin staat), zodat de gebruiker weet dat de melding belangrijk is. Nest brengt niet alleen nieuwe camera’s op de markt, maar biedt klanten straks ook de mogelijkheid om de Google Assistent aan de Nest Cam IQ indoor toe te voegen. Daarmee is het de eerste beveiligingscamera met ingebouwde Google Assistent. De gratis software-update is deze winter beschikbaar voor alle bestaande en nieuwe klanten. De Google Assistent tilt de intelligentie van de Nest Cam IQ indoor naar een hoger niveau, door de gebruiker de mogelijkheid te bieden om vragen te stellen, producten in huis te bedienen, taken te beheren en nog veel meer.

Integratie

Via het Works with Nest-programma werkt Nest samen met partners om integraties met de nieuwe beveiligingsproducten van Nest mogelijk te maken. Zoals eerder aangekondigd heeft Nest samen met Yale, een bedrijf met 175 jaar ervaring op het gebied van sloten, een moderne variant op een veilig nachtslot gemaakt. Het nieuwe slot gebruikt, net als de eigen producten van Nest, zowel de Thread- als de Weave-technologie om veihlig met Nest Secure en andere Nest-producten te communiceren, zelfs als er geen stroom en geen internetverbinding is. Het Nest + Yale slot is begin volgend jaar verkrijgbaar. Gebruikers kunnen het Nest Secure-alarmsysteem uitschakelen wanneer ze het Nest + Yale slot ontgrendelen. Ook kunnen ze de deur ontgrendelen als ze via de Nest Hello-videodeurbel zien dat er een vriend (of een bezorger) op de stoep staat.

Nest Connect

Nest presenteert ook de nieuwe accessoire Nest Connect. De Nest Connect zorgt ervoor dat Nest Secure ook in grotere huizen werkt, dat het Nest + Yale slot en vergelijkbare producten verbinding met internet kunnen maken en dat ze via de Nest-app kunnen worden bediend. Een huis eruit laten zien alsof er iemand thuis is, is een goede inbraakpreventie. Wanneer Nest merkt dat je weg bent, kunnen Works with Nest-producten (zoals lampen, schakelaars en stekkers van bedrijven als Lutron, LIFX en Philips) verbinding met Nest-beveiligingsproducten maken om de indruk te wekken dat je thuis bent. Hiermee kun je inbraken helpen voorkomen. En met de MyQ-compatibele garagedeuropeners van Chamberlain kunnen gebruikers een melding krijgen als ze vergeten zijn de garagedeur dicht te doen. Eén tikje op hun mobiel is dan voldoende om de deur alsnog dicht te doen, ongeacht waar ze op dat moment zijn. Het Works with Nest-programma gebruikt technologieën als Thread en Weave om Nest-producten naadloos als volledig systeem te laten samenwerken met producten van andere leveranciers.

Nest Secure wordt volgend jaar in Europa geïntroduceerd. De Nest Cam IQ outdoor wordt al in november gelanceerd. De camera is dan bij bekende winkels verkrijgbaar. Nest Hello is in de VS in het eerste kwartaal van 2018 verkrijgbaar en zal later in het jaar in Europa beschikbaar zijn. De Nest Cam IQ outdoor is verkrijgbaar voor een adviesprijs van € 379,-.

Ga voor meer informatie naar www.nest.com.