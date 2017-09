Corel heeft met PaintShop Pro 2018 weer twee nieuwe versies, namelijk de gewone en de Ultimate editie, van hun populaire beeldbewerkingsprogramma PaintShop Pro op de markt gebracht. Nieuw in deze nieuwe versie is een vereenvoudigde gebruikersinterface met grotere pictogrammen, werkvlakken voor elk niveau, verbeterde gereedschappen, kleurenpaletten, penselen en meer creatieve inhoud. De Ultimate versie wordt geleverd inclusief een aantal nuttige hulpprogramma’s, waaronder het handige Perfectly Clear 3 SE van Ahentech Imaging en Corel AfterShot 3 voor RAW-conversie.

Corel PaintShop Pro 2018 is geschikt voor gebruik op computers met Windows 7 met het meest recente servicepack (32- of 64-bitsversies), Windows 8/8.1 en Windows 10. Als processor wordt een Intel of AMD 1,5 GHz-processor (of sneller) aangeraden, net als 4 GB RAM (2 GB minimaal) en 2 GB schijfruimte (1 GB minimaal). Uiteraard worden vrij hoge eisen gesteld aan het beeldscherm, met een scherm en videokaart met lage resolutie doet u uzelf echt te kort. Een internetverbinding is vereist voor het gebruiken van online-onderdelen en studielessen op video. De installatie kan geheel vanaf internet gebeuren door een klein installatieprogramma te downloaden. Voor de versie in doos is een dvd-station voor installatie vereist. Op de website van Corel kan een 30-dagen geldige proefversie worden gedownload. Men kan dan zelf de vernieuwingen bekijken en het programma uitgebreid en zonder beperkingen uitproberen.

Nieuw en verbeterd

Zoals altijd beschikt een nieuwe versie over diverse nieuwe en verbeterde functies. Het eerste dat opvalt, is de snellere opstarttijd van het programma. Ook de vereenvoudigde gebruikersinterface in de vorm van de nieuwe werkruimte Essentials is nieuw. Dit nieuwe werkvlak heeft een opgeruimd uiterlijk met grotere pictogrammen. De gereedschapsbalk kan worden ingesteld op fotobewerking of ontwerpen. Via de optie Snel aanpassen kan men gereedschappen tonen of verbergen. Ook de grootte van de pictogrammen, schuifbalken en tekenpunten, evenals de werkvlakkleur en de achtergrondkleur kunnen worden aangepast. Het bewerkingsgereedschap Bijsnijden is verbeterd. Het beschikt nu over de nieuwe compositiehulplijnen Raster, Diagonaal, Gulden snede en Gulden spiraal om visueel het optimale uit een afbeelding te halen. Met de nieuwe optie Overlay weergeven kan men exact klonen wat men maar wilt. Ook kan men bij gebruik van het Kloongereedschap een voorbeeld weergeven van de bronpixels die men wil toepassen, zodat men direct de eerste keer het gewenste resultaat krijgt. Verbeteringen aan het Tekstgereedschap zijn de nieuwe opties Superscript, Subscript en Uitvullen. Men kan tekst in een vorm plakken, waarbij de tekstgrootte dynamisch aan het formaat van de vorm wordt aangepast. Verder telt het programma 30 nieuwe verlopen waarmee men zijn of haar ontwerpen kunt verbeteren.

Beheren

Het werken met PaintShop Pro 2018 is verder niet zoveel veranderd. Het programma kent nu naast het werkvlak Essentials nog drie werkvlakken, te weten Beheren, Aanpassen en Bewerken. In Beheren bekijkt en beheert u uw beeldcollecties. U kunt direct naar mappen op de harde schijf bladeren of een eerder ingestelde verzameling gebruiken. Elk beeld is van een label, plaats markering (op de wereldkaart) of sterrenwaardering te voorzien, zodat u het gemakkelijk kunt sorteren of terugvinden. Het tabblad Beheren telt vier onderdelen, te weten links het palet Navigatie, eronder of in het midden het Voorbeeldscherm of het palet Ordenen en rechts het Palet Info. Via het palet Navigatie kunt u foto’s zoeken en ordenen. U kunt het veld Zoeken gebruiken of op de tabbladen Verzamelingen of Computer klikken om de mappen op uw computer weer te geven, of u kunt foto’s per verzameling, label of waardering ordenen. In het Voorbeeldvenster kunt u via knoppen rechtsboven kiezen uit drie weergaven, te weten een grote voorbeeldweergave met één grote afbeelding, een weergave met meerdere miniaturen (dat is een uitgeklapt palet Ordenen) of de Kaartmodus voor het weergeven of toevoegen van GPS-gegevens aan beelden. Het palet Info geeft informatie weer over het geselecteerde gereedschap. Deze bestaat uit een weergave in de vorm van een camera van de instellingen waarmee de foto gemaakt zijn, en een venster met tabbladen waarmee u informatie kunt toevoegen, zoals labels en waarderingen en waarin u toegang heeft tot een volledige lijst EXIF- of IPTC-gegevens. Onderaan het scherm zien we de werkbalk Ordenen. Deze biedt een reeks opdrachten en opties voor het beheren van foto’s. U kunt de gereedschappen weergeven of verbergen door op de bijbehorende knop te klikken. Wanneer u het Tabblad Beheren aanpast, onthoudt het programma de laatste instellingen en slaat het deze automatisch op voor de volgende sessie.

Aanpassen

Het van de vorige versies bekende werkvlak Aanpassen is in PaintShop Pro 2018 standaard niet zichtbaar, maar nog wel altijd aanwezig. In het tabblad Aanpassen kunt u één foto tegelijk bewerken. U kunt het tabblad Aanpassen weergeven door het in te schakelen bij Voorkeuren. Dat gaat als volgt: kies Bestand > Voorkeuren > Algemene programmavoorkeuren, klik in de lijst met categorieën op Tabbladen en schakel in het gebied Zichtbare tabbladen het selectievakje Aanpassen in. Als u van Aanpassen het standaardtabblad wilt maken, dan dient u op de optie Aanpassen als standaard instellen aan te vinken. Klik tot slot op OK en het tabblad Aanpassen wordt nu zichtbaar tussen Beheren en Bewerken. In het tabblad Aanpassen worden wijzigingen telkens toegepast als u op een nieuw gereedschap of functie klikt. Links vinden we in het palet Aanpassen bewerkingsfuncties als Bijsnijden, Rechttrekken, Rode Ogen, Kloonpenseel, Slimme fotocorrectie, Witbalans, Helderheid/Contrast, Levendigheid en dergelijke. Bijzonder handig zijn de effecten in het rechter palet Kant-en-klare effecten. Met één druk op een knop kan men hier diverse specifieke effecten op een beeld toepassen. Er kan worden gekozen uit de categorieën Artistiek, Filmstijlen, Landschap, Portret, Retro, Traditioneel en Zwart-wit. U kunt gemaakte bewerkingen via de knop Ongedaan maken (Ctrl+Z) ook weer vrij gemakkelijk terugdraaien. Als u klaar bent met het bewerken van een beeld kunt u eenvoudig verder gaan naar de volgende foto door op een miniatuur in het palet Ordenen te klikken. U krijgt dan de optie om het bewerkte beeld op te slaan als u op een andere foto klikt of u kunt er ook voor kiezen om bewerkte automatisch op te laten slaan door de optie Automatisch opslaan in te schakelen als hierom wordt gevraagd. Kortom, een handig tabblad voor het vlot aanpassen van beelden.

Bewerken

Een geselecteerd beeld kan ook direct worden overgebracht naar het werkruimte Bewerken. Anders dan bij Adobe Photoshop Elements zijn deze weergaven onderdeel van hetzelfde programma en kost het schakelen ertussen nauwelijks tijd. In het werkvlak Bewerken beschikt u over alle gereedschappen van Corel PaintShop Pro 2018. En dat zijn er nogal wat. Er zijn diverse menubalken en werkbalken zichtbaar en bovendien toont het programma standaard rechts van het geopende beeld twee kolommen met paletten en een overzicht met miniaturen onderin. Dat is wat teveel van het goede. Het scheelt al wanneer u het voor beginners handige Studiecentrum met F10 uitschakelt. De menubalk bevat opdrachten voor het uitvoeren van taken. Zo bevat het menu Effecten opdrachten voor het toepassen van effecten op afbeeldingen. De diverse werkbalken bevatten knoppen voor veelgebruikte opdrachten. De paletten geven afbeeldingsinformatie weer en helpen u bij het selecteren van gereedschappen, wijzigen van opties, beheren van lagen, selecteren van kleuren en uitvoeren van andere bewerkingstaken. Het grote Afbeeldingsvenster geeft de geopende bestanden weer. U kunt kiezen voor een weergave in tabs of een weergave in vensters. De statusbalk geeft tekst weer over het geselecteerde gereedschap of de geselecteerde menuopdracht en informatie over de afmetingen van afbeeldingen, kleurdiepte en de positie van de aanwijzer. De statusbalk wordt onder in het venster weergegeven en kan, in tegenstelling tot andere werkbalken, niet worden aangepast of verplaatst.

Effecten

In het werkvlak Bewerken beschikt het programma ook over een groot aantal effecten. Deze zijn onderverdeeld in de groepen Foto-effecten, 3D-effecten, Kunstzinnige effecten, Artistieke effecten, Vervormingseffecten, Randeffecten, Geometrische effecten, Belichtingseffecten, Afbeeldingseffecten, Reflectie-effecten en Textuureffecten. Een opvallend effect is Tijdmachine. Kies Effecten > Foto-effecten > Tijdmachine en er verschijnt een tijdbalk met fotografische effecten vanaf 1839 (Daguerrotype) tot en met de jaren 60 (Cross-proces) van de vorige eeuw. Interessant is ook de optie Eigen filter. Hier kan men via de Filtermatrix zelf een filter samenstellen en deze toepassen op de kleurkanalen of grijswaarden van een beeld. Uiteraard kan men een zelfgemaakt filter opslaan en later hergebruiken. Via de optie Insteekfilters kan men de geïnstalleerde plug-in filters activeren. In de Ultimate editie van PaintShop Pro 2018 kan men via deze optie de Athentech Imaging Perfectly Clear 3 SE plug-in activeren. Deze plug-in beschikt over een aantal handige voorinstellingen, genaamd Intelligent Auto, Vivid, Beautify, Beautify+, Fix Dark, Fix Noise, Fix Tint en Landscape, waarmee men vrij vlot beelden kan corrigeren. Men kan er ook voor kiezen om door middel van de schuifbalken rechts van het geopende beeld de belichting, contrast, levendigheid, scherpte, ruis en dergelijke handmatig corrigeren. Een prima plug-in om snel beelden te corrigeren. Via de optie Meer insteekfilters ophalen, kan men online plug-ins aanschaffen.

Conclusie

Corel PaintShop Pro 2018 Ultimate kost € 89,99. De standaard versie zonder Corel AfterShot 3, Athentech Perfectly Clear 3 SE en Corel Live Screen Capture verwisselt voor € 69,99 van eigenaar. Beide versies zijn direct via de Corel website te koop. Voor het bekijken, organiseren en bewerken van uw beelden (ook RAW) is de standaard versie absoluut toereikend, maar bij de Ultimate versie wordt tegen een zeer geringe meerprijs een aantal aantrekkelijke (hulp)programma’s meegeleverd. Wanneer u daarmee wilt werken wordt de workflow wel wat ingewikkelder, maar de beeldverbeteringen die bijvoorbeeld Perfectly Clear bieden zijn zondermeer de moeite waard. Ondanks een voor nieuwelingen misschien wat steile leercurve is Corel PaintShop Pro 2018 Ultimate opnieuw een goede koop voor wie voor relatief weinig geld een compleet beheer- en beeldbewerkingsprogramma wil hebben. Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.paintshoppro.com/nl/.