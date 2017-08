Update Philips Hue-app

Philips heeft een update van de Philips Hue-app uitgebracht. Versie 2.14 telt enkele belangrijke verbeteringen en uitbreidingen. Ten eerste is er een functie Timers toegevoegd met de mogelijkheid om verlichting na verloop van tijd aan of uit te laten gaan of te laten knipperen. Verder biedt de app nu de mogelijkheid om via dezelfde routine lampen willekeurig aan en ook weer uit te laten gaan. Hiermee kan men tijdens afwezigheid de suggestie wekken dat er iemand thuis is. Handig tijdens de vakantieperiode.

Na het updaten van de Philips Hue app naar versie 2.14 vinden we in het tabblad Routines de opties Andere routines en Timers. In de eerste groep vinden we onze al bestaande routines. De tweede groep Timers is nog leeg. Door op het Plus-teken rechtsonder te klikken kunnen we een nieuwe Timer aanmaken. Boven aan kunnen we de Timer (in plaats van Timer 1) een unieke naam geven. Eronder kunnen we het aantal uren en minuten instellen nadat de timer moet worden geactiveerd. Bij Waar kunnen we opgeven in welke kamers (maximaal 4) de timer moet worden uitgevoerd. Daarna kunnen we eventueel nog een specifieke scene selecteren door op de knop Scène achter de kamernaam te tikken. Tot slot tikken we op Bewaar om de zojuist aangemaakte timer te bewaren. De lampen in de desbetreffende kamer gaan nu automatisch aan na de ingestelde tijd. Hiermee kan men dus eenmalig de verlichting na een bepaalde tijdsperiode aan laten gaan. Via de knop Stop kan men tussentijds een timer eventueel stopzetten. De functie Timers kan soms handig zijn, maar veel nut vinden wij dit niet hebben. Wel als men op deze manier verlichting uit kan laten gaan en dat kan door bij Scène de optie Uit te kiezen. Verlichting die dan aan is, gaat dan na een specifieke tijdsperiode automatisch uit. We kunnen ons voorstellen dat een dergelijke Timer wel zijn nu kan hebben. Ook kan men op deze manier de scène Knipper lampen gebruiken om je bijvoorbeeld te helpen tijdens het koken. Stel iets moet 20 minuten in de oven garen: stel een Timer met de scène Knipper lampen in op 20 minuten en je wordt na deze periode via de lampen in huis gewaarschuwd dat je je gerecht uit de oven moet halen. De lampen in de geselecteerde kamers knipperen 15 keer en gaan dan uit. Handig!

Willekeurig

Nog veel interessanter is echter de mogelijkheid om verlichting tijdens afwezigheid willekeurig aan en uit te laten gaan om te suggereren dat er iemand thuis. Tik op de tab Routines en op Andere routines. Tik nu op het Plus-teken rechtsonder om een nieuwe routine aan te maken. Geef de nieuwe routine een unieke naam, bijvoorbeeld ‘Vakantie woonkamer’. Zet de starttijd en selecteer vervolgens de dagen van de week waarop deze routine moet werken. Zet nu de optie Willekeurige tijden aan, er verschijnt nu een plus/minteken voor de getoonde starttijd. Via Duur tijdsaanpassing kan men de willekeurige tijdspanne (15, 30, 45 of 60 minuten) eventueel aanpassen. Via Waar kan men de kamers (maximaal 4) opgeven waarop deze routine van toepassing moet zijn. Zet tot slot de optie Kamer(s) uitschakelen over aan en selecteer de eindtijd van deze routine. Tik tot slot op Bewaar om de routine te bewaren. Herhaal dit voor andere kamers of verdiepingen in huis en stel zo een set routines samen speciaal voor de vakantietijd. Om de variatie te vergroten kan men bijvoorbeeld twee of drie routines per ruimte maken. Bijvoorbeeld een voor doordeweeks (ma-vr) en een voor in het weekend (za-zo). Als men dan ook nog per routine voor een andere tijdspanne bij Willekeurige tijden kiest, dan krijgt een potentiële inbreker niet snel het idee dat er met tijdklokken wordt gewerkt.

Conclusie

Philips heeft haar Hue-app eindelijk voorzien van een optie om verlichting willekeurig aan en uit te laten gaan. Dat is een uitstekende verbetering, maar eigenlijk wel rijkelijk laat. De functie Timers biedt ook interessante toepassingsmogelijkheden, maar het willekeurig aan en uit kunnen laten gaan van verlichting in huis tijdens afwezigheid is duidelijk altijd een groter gemis geweest. Dat is nu opgelost. Het dievengilde heeft er een nieuwe tegenstander bij: Philips Hue-app 2.14!

Kijk voor meer informatie op www2.meethue.com/nl-nl/.