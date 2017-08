Sony introduceert compacte soundbar

Als gevolg van hoge huren en huizenprijzen gaat men in de steden weer kleiner wonen. Het zogenaamde ‘micro-living’ is in opkomst. Het afnemende woonoppervlak zorgt er tevens voor dat een minimalistische inrichting populairder wordt. In dat kader lanceerde Sony onlangs een compacte en stijlvolle soundbar in de vorm van de Sony HT-MT300. Dit model is de oplossing voor een praktische entertainmentervaring thuis. De soundbar biedt een natuurlijk geluid en is tevens inzetbaar als draadloze speaker.

Christiaan Deijkers, Product Manager Home-audio van Sony Benelux: “Dat woningen kleiner worden heeft impact op technologie. We zien dat consumenten vragen naar stijlvolle producten met meerdere functies. De compacte HT-MT300 soundbar is ideaal voor de moderne woning maar produceert wel een hoogwaardig geluid. De subwoofer van het systeem kan discreet onder de bank, naast de tv of op de grond worden geplaatst, zonder impact op de geluidskwaliteit. De compacte soundbar optimaliseert niet alleen het geluid van de televisie, maar kan via Bluetooth ook gebruikt worden als draadloze speaker”. Sony heeft acht stijltips uitgewerkt voor een compacte woonomgeving:

Maak volop gebruik van lege en moeilijke ruimtes: plaats meubels tegen de muren om elke centimeter te benutten en hang kastjes en schappen aan de muur om de beperkte vloerruimte optimaal in te vullen. Kies voor opbergdozen op wieltjes onder de fauteuils om rommel op te bergen.

Gebruik lichtere kleuren op de muren om ruimtes er groter uit te laten zien dan ze in werkelijkheid zijn. Gebruik dezelfde tint ook voor de sierlijsten en het plafond, om de blik naar boven te leiden. Lichter gekleurde vloeren, en dan voornamelijk bleek of wit geschilderd hout, geven eveneens een groter ruimtegevoel.

Kies de juiste technologie, die aansluit bij de stijl van de woning en niet domineert. De compact soundbar van Sony kan gebruikt worden als afzonderlijke muziekluidspreker én als geluidsoplossing voor de tv. Bovendien kan de subwoofer onder de bank verstopt worden, zonder geluidverlies.

Decoreer de kamer met enkele zorgvuldig gekozen accessoires van groter formaat, zoals een groot kunstwerk of enkele grote boeken op de koffietafel, in plaats van talloze kleine spullen die de ruimte een volle en drukke look geven. Kies ook een groot tapijt dat doorloopt onder de meubels in plaats van te stoppen aan de rand ervan.

Gebruik spiegels om de illusie van ruimte te creëren en licht te weerkaatsen door de ruimte heen.

Kies meubilair met dunne, slanke poten in plaats van massieve voetstukken. Wanneer de vloer zichtbaar is onder het meubilair, lijkt het alsof de ruimte groter is. Hang de tv en andere technologie aan de muur of plaats de toestellen in ingebouwde kasten om te vermijden dat zware apparaten nuttige vloerruimte innemen.

Beperk raambekleding tot het minimum of laat deze decoratie zelfs helemaal achterwege als privacy geen probleem is, zodat er zo veel mogelijk natuurlijk licht kan binnenvallen. Zijn gordijnen of zonneschermen noodzakelijk? Kies dan voor een zeer discreet wit rolsysteem waarvan de impact op de ruimte overdag uiterst beperkt is.

Gebruik veelzijdig meubilair dat weg kan wanneer het niet wordt gebruikt: een kast met een uitklapbureau of een reeks in elkaar passende bijzettafeltjes die tevoorschijn komen wanneer nodig.

De Sony HT-MT300 kost € 249,- en is onder andere te koop bij Bol.com.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.