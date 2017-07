Samsung In-Traffic Reply app

Samsung pakt serieus door met In-Traffic Reply. De app die twee maanden geleden gelanceerd werd, wordt nu voorgeïnstalleerd op de smartphones van Samsung, waaronder de Galaxy S8 en Galaxy S8+. Gebruikers van die smartphones ontvangen een notificatie op hun smartphone met de vraag of zij de app willen installeren. Ook andere toestellen, zoals de Galaxy S7, S7 edge, de A-serie en J-serie zullen in de toekomst de app standaard bevatten.

“Iedereen weet dat het gevaarlijk is om je smartphone in het verkeer te gebruiken, toch doen veel mensen dat weleens niet-handsfree,” zegt Menno van den Berg, Vice President Mobile van Samsung Electronics Benelux. “Men voelt sociale druk om oproepen en berichten direct te beantwoorden. Tegelijk beseft iedereen dat het beter is je smartphone even met rust te laten als je achter het stuur zit. Wij nemen de veiligheid van verkeersdeelnemers serieus. Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat de In-Traffic Reply app is voorgeïnstalleerd is op onze smartphones, om te beginnen met de Galaxy S8 en S8+.” Samsung ontwikkelde In-Traffic Reply om de verkeersveiligheid te vergroten. In-Traffic Reply reageert op inkomende berichten en oproepen wanneer jij aan het verkeer deelneemt. Je kunt daarbij kiezen voor een standaardreactie ‘ik zit in het verkeer, dus ik kan op dit moment niet antwoorden’, een grappige reactie met animatie of een eigen reactie. Ook zet de app alle notificaties tijdelijk stil, maar zie je wel precies wat je hebt gemist als je achter het stuur vandaan komt. Zo kom je niet in de verleiding toch zelf je smartphone te pakken tijdens het rijden, iets wat een derde van de Nederlanders toch geneigd is te doen, zo bleek uit eerder onderzoek.

De app is al gratis beschikbaar in de Google Play Store.