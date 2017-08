Review: Kingston MobileLite Duo 3C

Kingston heeft onder de naam MobileLite Duo 3C een MicroSD-kaartlezer met dubbele USB-interface (Type-A en –C) op de markt gebracht. MicroSD-kaarten worden steeds vaker toegepast in foto- en videoapparatuur. Denk daarbij aan actiecams en drones, maar ook compacte systeemcamera’s. Met de MobileLite Duo 3C kan men foto’s en video’s overzetten naar apparaten met een USB-poort Type-C, maar ook naar notebooks die nog over een ‘ouderwetse’ USB Type-A poort beschikken. Wij namen de proef op de som.

De Kingston MobileLite Duo 3C is zeer compact (43×18×11mm) en weegt slechts 80 gram. Het apparaatje is vervaardigd uit metaal en compatibel met Windows (7 SP1, 8, 8.1 en 10), Mac OS (10.9.x en hoger), Linux (2.6.x en hoger) en Chrome OS. De kaartlezer is lekker compact en past probleemloos in een broekzak, handtas of rugzak. Aan de ene kant zit de standaard USB Type-A aansluiting en aan de andere kant achter een kunststof beschermkapje de USB Type-C connector. Boven deze connector zit de microSD-kaartlezer waar men een compatibel MicroSD-geheugenkaartje in schuift. De MobileLite Duo 3C leest microSD/SDHC/SDXC, UHS-I en ondersteunt daarbij de nieuwste kaartsnelheden. De MobileLite Duo 3C voldoet aan de specificaties van de eerste generatie USB 3.1 (USB 3.0) en is bijzonder rap in het overzetten van video’s, foto’s en andere grote bestandsformaten. Daarnaast is de kaartlezer ook achterwaarts compatibel met standaard USB 2.0-aansluitingen, zodat ook oudere apparaten met USB 2.0-poorten worden ondersteund. Hierdoor kunnen gebruikers naar USB 3.0 migreren met behulp van slechts één kaartlezer.

Praktijk

Wij hebben de MobileLite Duo 3C getest in combinatie met een Kingston 128GB MicroSD-geheugenkaartje (SDCA3/128GBSP). Dit type geheugenkaart biedt een maximale leessnelheid van 90 MB/s en een maximale schrijfsnelheid van 80 MB/s. Dat maakt dit kaartje uitermate geschikt voor gebruik met drones of systeemcamera’s, zoals de onlangs door ons geteste Panasonic GX800, die 4K-video ondersteunen. En met behulp van een MicroSD naar SD-adapter past dit compacte kaartje ook in een standaard SD-kaartslot van een digitale reflex of systeemcamera. Wij hebben een aantal 4K video’s op dit 128GB MicroSD-geheugenkaartje opgenomen. De schrijf- en leessnelheden die we hebben gemeten waren indrukwekkend: de gemiddelde schrijfsnelheid lag rond de 75 MB/s en de leessnelheid was ruim 92 MB/s. Stoppen we het kaartje in de MobileLite Duo 3C kaartlezer en sluiten deze via de USB Type-C connector aan op een MacBook Pro, dan halen we een maximale overdrachtssnelheid van 10MB/s. En dat is voor een kaartlezer uitermate vlot!

Conclusie

De Kingston MobileLite Duo 3C is een bijzonder degelijk gebouwde en lekker compacte MicroSD-kaartlezer, die dankzij de dubbele USB-interface breed inzetbaar is. Vooral gebruikers van microSD-kaarten die veelvuldig apparaten met zowel de oudere USB Type-A connector als de nieuwere USB Type-C connector door elkaar gebruiken, zullen veel plezier beleven aan deze handzame én snelle kaartlezer. De Kingston MobileLite Duo 3C kost € 27,45 en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com. Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.kingston.com.