KlikAanKlikUit introduceert Trust Smart Home ZigBee Systeem

Producten van de bekende domoticaproducent KlikAanKlikUit kunnen nu ook samenwerken met producten uit het Trust Smart Home ZigBee Systeem. Het ZigBee systeem werkt op een ander protocol (ZigBee) dan het reguliere KlikAanKlikUit assortiment (433, 868Mhz). Hierdoor zijn producten uit de verschillende productlijnen niet direct met elkaar te koppelen. Het ICS-2000 Internet Control Station van KlikAanKlikUit biedt hier echter de oplossing, aangezien dit product als brug tussen de verschillende systemen kan fungeren.

Omdat de nieuwe ZigBee lijn wel degelijk een apart assortiment is, welke tevens wereldwijd geïntroduceerd wordt, wordt deze lijn uitgebracht onder de naam Trust Smart Home by KlikAanKlikUit. De toegevoegde functionaliteit van de Trust Smart Home ZigBee lijn is de mogelijkheid van twee-wegcommunicatie: check eenvoudig in de app of je ZigBee lampen aan of uit staan. Verder kunt je je verlichting optimaliseren voor elke situatie. De bediening vindt plaats via de vernieuwde KlikAanKlikUit app of een speciale afstandsbediening. Naast app bediening via het ICS-2000 Control Station kan je ook de Z1(S) ZigBee Control Station overwegen. Het Z1(S) Control Station werkt namelijk specifiek en exclusief met de nieuwe Trust Smart Home ZigBee producten.

Tenslotte kan je ook kiezen voor bediening via de speciaal daarvoor ontwikkelde ZYCT-202 afstandsbediening. Hiermee kan je de ZigBee lampen dimmen en aan/uit schakelen. De ZigBee-technologie is een veelgebruikte techniek die ook door vele andere systemen wordt gebruikt. Hierdoor is het Trust Smart Home ZigBee systeem ook compatibel met Philips Hue, Ikea Trådfri en Osram Lightify.

Kijk voor meer informatie op www.klikaanklikuit.nl.