Bloxit wanddecoratiesysteem

Het is erg leuk om persoonlijke foto’s, bijvoorbeeld van de familie of van een mooie reis, op een creatieve manier aan de muur te hangen. Eigen foto’s maken je kamer echt persoonlijk, maar hoe hang je meerdere foto’s op een mooie manier aan de muur? Veelal gebeurt dat door middel van losse lijstjes, maar er is nu een innovatief wanddecoratiesysteem waarmee u uw foto’s op een professionele manier kunt ophangen. Het systeem heet Bloxit en is niet alleen gemakkelijk in gebruik, maar ook dynamisch want je kunt de blokken eenvoudig van volgorde veranderen of helemaal vervangen. Wij namen de proef op de som.

Bloxit bestaat uit een houten wand met gaten waarop foto’s afgedrukt op samengeperst hout (MDF) door middel van speciale pluggen kunnen worden geplaatst. De houten Bloxit wand is leverbaar in zes formaten, te weten vierkant (71×71 en 96×96 cm), staand (47×71 en 71×120 cm) en liggend (71×47 en 120×171 cm). Bloxen zijn in acht verschillende maten leverbaar, te weten twee vierkante (22,5×22,5 en 47×47 cm), drie liggende (47×22,5, 71,5×22,5 en 96×22,5 cm) en drie staande (22,5×47, 22,5×71,5 en 22,5×96 cm) versies. Dankzij het intelligente modulaire systeem kunnen deze acht bloxen of fotoblokken door elkaar worden gebruikt. Met als gevolg dat er, afhankelijk van het aantal foto’s en de gebruikte blox formaten, een groot aantal lay-outs mogelijk is. Het lijkt daardoor complex, maar op de website van de aanbieder wordt u bij de hand genomen en kunt u vrij eenvoudig de gewenste lay-out voor uw Bloxit selecteren.

Praktijk

De eerste stap tijdens het samenstellen van een Bloxit collage is kiezen welk wandformaat men wil gebruiken; de vierkante, staande of liggende wand. Wij kiezen voor de grootste vierkante wand van 96×96 cm. Daarna komt men in een editor waar men eerst het aantal te gebruiken foto’s instelt. Op een vierkante wand kunnen minimaal 4 en maximaal 16 foto’s worden geplaatst. Wij kiezen voor 9 foto’s. Nu kan er gekozen worden uit 11 verschillende lay-outs. Wij kiezen voor een redelijk symmetrische lay-out met een groot beeld in het midden en 8 foto’s er omheen in drie verschillende formaten. Het wordt nu tijd om via de optie Selecteer foto’s de beelden te uploaden naar Bloxit. Vervolgens kan men de beelden in de lay-out plaatsen door elk beeld naar de gewenste plek te verslepen. Elk beeld kan men positioneren door er op te klikken. Door middel van de getoonde toolbar kan men het geselecteerde beeld dan verplaatsen, er op in- en uitzoomen, roteren en door middel van de optie Effects is het zelfs nog mogelijk op er effecten op los te laten. Dit laatste zouden wij niet doen. Men kan beter de beelden in een beeldbewerkingsprogramma lokaal eerst helemaal naar wens maken. Heeft men de lay-out gereed, dan klikt men op Volgende en wordt het geheel ter controle nogmaals (boven een bank) getoond en kan men via Volgende de bestelling verder afronden.

Kwaliteit

Twee weken na onze bestelling werd onze Bloxit wandcollage bezorgd. Het geheel was goed verpakt en zeer zwaar! Na uitpakken waren we positief verrast over de uitstekende afdrukkwaliteit van de foto’s op de houtpanelen. Bloxit maakt duidelijk gebruik van hoogwaardigste materialen en de foto’s op hout hebben een heel mooi glanzend effect door een speciale silk bewerking, prima! Doordat de foto’s op waterbestendig MDF zijn afgedrukt is het geheel ook makkelijk schoon te maken door er met een lichtvochtige doek over heen te gaan. De laatste stap is nu het geheel ophangen. Een papieren handleiding wordt meegeleverd waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe men het beste de Bloxit wand waterpas kan ophangen. Door middel van vier schroeven dient men de wand stevig aan de muur te bevestigen en pas daarna kan men de fotoblokken (bloxen) in de wand klikken. Achter de fotoblokken zitten speciale pluggen die u in de gaten in de Bloxit wand steekt. Daarbij kan men naar hartenlust spelen met de indeling van de fotoblokken op de Bloxit wand. U kunt de blokken supereenvoudig van positie verwisselen. Zo maakt u in één handomdraai de lay-out weer helemaal anders. Ook kunt u uw wanddecoratie regelmatig vernieuwen door simpelweg een nieuwe foto op een fotoblok te bestellen. Zo kunt u uw Bloxit wand altijd actueel houden!

Conclusie

De toepassingen voor Bloxit zijn ongekend: een collage van familiefoto’s, een huwelijk, uw mooiste foto’s of een blijvende herinnering aan een geweldige reis, het is allemaal mogelijk. Het gebruiksgemak van de website is prima en de afdrukkwaliteit en afwerking van de bloxen uitstekend. De grootste Bloxit fotowand kost € 199, – en het kleinere formaat € 119,-. Losse fotoblokken zijn verkrijgbaar vanaf € 18,90 tot en met € 39,93. Al met al biedt Bloxit een unieke en leuke manier om bijvoorbeeld geslaagde vakantiefoto’s of leuke familiemomenten aan de wand te hangen. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.bloxit.nl.