Vogel’s introduceert MotionSoundMount

De manier waarop we tv kijken, verandert. Door streamingmogelijkheden en apps op tablets en smartphones verwachten we alles altijd en overal te kunnen bekijken en beluisteren. Daarom verwachten we thuis ook veel meer. We willen een optimale beleving: beeld en geluid moeten zo goed zijn, dat het lijkt alsof je zelf deel uitmaakt van de film of serie. Dat kan – met de nieuwe MotionSoundMount van Vogel’s. Deze flexibele tv-beugel met geïntegreerde soundbar en draadloze subwoofer laat de tv automatisch met je meedraaien, waardoor alles wat je kijkt, aanvoelt alsof je er zelf bij bent. De tv-beugel onthoudt ook de laatst gekozen kijkpositie.

Met de MotionSoundMount voeg je geluid toe aan je tv, net zoals bij de SoundMount van Vogel’s. Nieuw bij de MotionSoundMount is echter dat deze beugel er ook nog eens voor zorgt dat het geluid vanuit de geïntegreerde soundbar en draadloze subwoofer automatisch naar de kijker toedraait – tot wel 120 graden naar links en rechts. Doordat films, concerten en series nu honderd procent op de kijker zijn gericht, komen ze zo echt tot leven. Vanaf smartphone of tablet kan bovendien muziek naar de soundbar worden gestreamd. Alles voor een ultieme kijk- en luisterbeleving. Tv’s moeten zich aanpassen aan de kijker, en niet andersom. Daarom beweegt de MotionSoundMount in één vloeiende beweging automatisch naar de laatst gekozen kijkpositie als de tv met de afstandsbediening wordt aangezet. Zet je de tv weer uit, dan draait de tv-beugel terug, zodat de tv weer recht aan de muur hangt. Voor het automatisch bewegen van de steun is geen extra afstandsbediening nodig. Via de bijbehorende smartphone-app stel je voor iedereen in huis één of meerdere kijkposities in (tot een maximum van 10). Zo heeft iedereen op zijn of haar favoriete plek in de kamer het beste beeld en geluid. Bevestigen en installeren? Alles is plug & play: met een stekker in het stopcontact werkt alles direct. De MotionSoundMount is geschikt voor tv’s van 40 tot 65 inch met een maximumgewicht van 30 kg een heeft een adviesprijs van € 1.199,-.

Kijk voor meer informatie op www.vogels.com.