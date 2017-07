Review: Netgear Orbi RBK30 WiFi-systeem

Netgear heeft na de Orbi RBK50 ook enkele compactere Orbi TriBand WiFi-systemen op de markt gebracht. Elke set bestaat standaard uit een router en een elders in huis te plaatsen satelliet, die samen een goede WiFi-dekking in elke hoek van het huis moeten waarborgen. Het unieke aan dit systeem is dat de verbinding tussen router en satelliet weliswaar draadloos is, maar via een geheel eigen frequentie verloopt en dus niet ten koste gaat van de WiFi-snelheid. Wij bekeken dit keer de Orbi RBK30, bestaand uit een Orbi-router en een Orbi-satelliet die men direct in het stopcontact steekt.

De Netgear Orbi RBK30 wordt geleverd in een fraaie wit met blauwe doos. In deze doos vinden we de Orbi-router (RBR40), een Orbi-satelliet (RBW30), een netvoeding, een ethernetkabel en Engels-, Frans- en Duitstalige snelstartgidsjes. De router en satelliet zijn in de fabriek op voorhand al aan elkaar gekoppeld. Het is de bedoeling dat je de router aansluit op je modem of gateway in de meterkast en de meegeleverde satelliet op een centrale locatie in huis, bijvoorbeeld op de eerste verdieping, in een stopcontact steekt. Netgear Orbi maakt gebruik van Tri-band. Dat houdt in de praktijk in dat Orbi puur en alleen voor het doorgeven van het WiFi-signaal naar de Orbi-satelliet gebruik maakt van een apart 5GHz kanaal. De twee andere WiFi-kanalen (2.4GHZ en 5GHz) worden gebruikt voor het draadloos verbinden van de WiFi-apparaten in en rond het huis. Volgens opgave zou deze Orbi router-satellietcombinatie een WiFi-dekking van maximaal 200 vierkante meter moeten opleveren.

Installatie

Om de Orbi-router zit plastic band met sticker waarop de in de fabriek ingestelde WiFi-netwerknaam (SSID) en netwerksleutel (wachtwoord) van het systeem staan vermeld. We sluiten de Orbi-router aan op ons modem via de meegeleverde netwerkkabel en vervolgens sluiten we de voedingskabel aan en steken deze in het stopcontact. Er zit achterop de router een aan/uit-schakelaar, maar de bovenzijde van de router licht meteen wit op en gaat na verloop van tijd pulseren. We steken vervolgens de satelliet elders in het huis in het stopcontact. Ook deze licht wit op en begint na enkele seconden te pulseren. De router en satelliet starten op deze manier een synchronisatieprocedure. Na verloop van tijd verandert de kleur van de ring bovenop de satelliet in blauw. Dit geeft aan dat de verbinding tot stand is gekomen en goed is. Is de ring amberkleurig dan is de verbinding redelijk en magenta geeft aan dat er geen verbinding is met de router. Deze kleuren kan men dan ook prima gebruiken om de maximale afstand tussen router en satelliet in huis uit te proberen. Erg handig! Als de verbinding goed is gaat na verloop van tijd de ring op beide apparaten uit.

Configuratie

De volgende stap is het configureren van het geheel. Dat kan via een webbrowser op een op het WiFi-netwerk aangesloten apparaat of via de Netgear Orbi app (iOS en Android). We kiezen voor de tweede optie en starten de Orbi app op onze iPad. In het openingsscherm kiezen we voor de optie New System Setup. Na het accepteren van de gebruiksvoorwaarden, komen we in het scherm Select your Product. Hier kiezen wij voor de optie RBK30. Hierna wordt gevraagd om het modem te rebooten en de Orbi router erop aan te sluiten. Daarna moeten we de satelliet een plekje elders in huis geven. Daarna schakelen we over naar het Orbi WiFi-netwerk en worden de router en satelliet gedetecteerd. Aan de hand van de kleur van de LED-verlichting op de satelliet kan men zien of de draadloze verbinding tussen router en satelliet in orde is: blauw is goed, amber is redelijk en magenta geeft aan dat er geen verbinding tot stand is gekomen. Als alles naar behoren functioneert, komen we in het scherm Change Admin Password. Hier dient men de accountinstellingen van de beheerder compleet met twee controlevragen ter beveiliging in te geven en daarna kan men eventueel de netwerknaam (SSID) en bijbehorend wachtwoord wijzigen. Wijzigt men de netwerknaam, dan dient men daarna verbinding te maken met het WiFi-signaal van de zojuist nieuw ingevoerde netwerknaam. Vervolgens kan er nog worden gecontroleerd of er nieuwe firmware voor de Orbi-router en -satelliet beschikbaar is. De laatste stap is het registreren van het product bij Netgear. Nadat alle aanpassingen zijn verwerkt, verschijnt het scherm Status met daarin de (nieuwe) WiFi- en inloggegevens. De configuratie is nu voltooid.

Webinterface

Net als bij elke andere router kan men na installatie ook inloggen op de webinterface van de Orbi-router. Hierbij kan men het beste gebruik maken van het standaard IP-adres (http://192.168.1.1 of 10.0.0.1) in plaats van het in de handleiding vermelde orbilogon.com. Eenmaal ingelogd kan men tal van zaken aanpassen en instellen. In een omgeving met veel draadloze apparaten is dat niet onverstandig. Deze webinterface kent twee standen, te weten Basis en Geavanceerd. In het scherm Basis kunnen we via de optie Internet de router eventueel een vast IP-adres geven en via Draadloos de netwerknaam en kanalen (2.4 en 5GHz) aanpassen. Ook kan men hier de beveiligingsopties wijzigen. Via Aangesloten apparaten kan men zien welke apparaten op de router zijn aangesloten en via Parent Controls kan men eventueel bepaalde websites via een aparte app blokkeren. De optie Gastnetwerk toont alle basisinstellingen voor het inschakelen van een gastnetwerk en het met elkaar delen van data. Via de laatste optie Orbi-satellieten toevoegen kan men eventueel extra satellieten aan het Orbi-systeem toevoegen.

Geavanceerd

In de stand Geavanceerd vinden we meer informatie. Bij Routergegevens zien we onder andere de hardwareversie, firmwareversie, de taalversie en het IP-adres staan. Bij Internetpoort staan onder andere het MAC-adres, IP-adres, IP-subnetmasker en domeinnaamservers vermeld. In de vakken Draadloze instellingen staat informatie over de 2.4 en 5GHz WiFi-kanalen. Hoewel beide WiFi-kanalen apart worden getoond, hebben ze één gemeenschappelijke netwerknaam (SSID) en kunnen ze niet losgekoppeld worden. Ditzelfde geldt voor het gastnetwerk (2.4 en 5GHz) eronder. Via de optie Installeren kunnen we tal van zaken instellen met betrekking tot internet, draadloos, gastnetwerk, WAN, LAN, Quality of Service (QoS) en de apparaatnaam. Via Beveiliging komt men bij de opties Parental Control, Toegangscontrole, Sites blokkeren, Services blokkeren, Schema en E-mail. Via Beheer kan men de status van de router opvragen, logboeken raadplegen, de aangesloten apparaten bekijken, een back-up maken van de instellingen, het wachtwoord wijzigen en de firmware eventueel updaten. De optie Geavanceerde instellingen biedt toegang tot opties betreffende de draadloze instellingen, Router/AP-modus, poort doorsturen, Dynamische DNS, VPN-services, Externe beheer enzovoort. Kortom, via de webinterface krijgt men – in het bijzonder via de optie Geavanceerd – toegang tot een groot aantal geavanceerde instelmogelijkheden.

Praktijk

Met een hoogte van ruim 20 cm en een breedte van circa 16 cm is de Orbi-router niet echt klein te noemen. Onhandig is ook dat je hem alleen maar kan neerzetten. De router ophangen in de meterkast gaat bijvoorbeeld niet. In onze situatie is dat ook niet nodig, want we willen vooral een beter WiFi-bereik in huis. We willen het Orbi-systeem dan ook als access point laten functioneren in ons bestaande thuisnetwerk. Via de Geavanceerde instellingen zetten we het Orbi-systeem om van Routermodus naar AP-modus. Via de app is dat niet mogelijk, maar als we de Orbi-router via onze computer benaderen, lukte het om de Access Point modus in gebruik te nemen. Vervolgens sloten we de Orbi-router bedraad aan op een plek op de eerste verdieping helemaal links in huis en de draadloze Orbi-satelliet hebben we helemaal rechts in huis op de begane grond gezet. Tussen router en satelliet zitten meerdere muren en een vloer en hemelsbreed bedraagt de afstand tussen beide apparaten ruim 15 meter. Desondanks lukte het probleemloos om de satelliet aan de router te koppelen. Op deze manier hebben we een uitstekende WiFi-dekking in het gehele huis. Helemaal blij werden we van de beschikbare snelheden. Onze huidige access points boden een maximale snelheid van 144 en 216 Mbps. De Orbi-router en –satelliet leveren alle twee een maximale snelheid van 867 Mbps. In de praktijk worden deze snelheden echter niet gehaald, maar een snelheid van rond de 50 Mbps is in de praktijk al meer dan toereikend. Lopen we met WiFi Sweetspots door het huis om de WiFi-snelheden te meten, dan halen we dat op de meest plekken probleemloos. Prima!

Conclusie

Het Netgear Orbi RBK30 WiFi-systeem doet wat het beloofd: een goede WiFi-dekking door het hele huis bieden. Minpuntje is de Orbi-satelliet (RBW30) die direct in het stopcontact moet worden gestoken en daar eigenlijk te groot en ook iets te zwaar voor is. Het apparaat gaat snel hangen en dekt ook een eventueel tweede stopcontact deels af. De RBK40 en RBK50 sets kennen dat probleem niet. Laatstgenoemde set heeft ook een groter bereik en biedt snellere verbindingen. Deze heeft dan ook onze voorkeur. Voor kleinere huizen voldoet de Netgear Orbi RBK30 set echter prima. De set kost € 329,- en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.netgear.nl.