Review: Hue Camera app

Bezitters van Philips Hue-lampen kunnen kiezen uit een groot aantal apps om hun lampen te bedienen. Met de app Hue Camera kan men de Hue-lampen laten kleuren op basis van de kleuren die de camera van je iPhone of iPad ziet. Dat biedt interessante mogelijkheden. De Hue Camera app is ontwikkeld door de Nederlander Erwin Zwart. Wij namen de proef op de som.

De installatie verloopt probleemloos: men moet tijdens dit proces alleen binnen 30 seconden op de link knop van de Hue Bridge drukken om de app met de Hue lampen te verbinden. De app is daarna meteen actief, want in het volgende venster zien we dat onder Actieve lichten al onze Hue lampen zijn geselecteerd en die beginnen meteen te branden. Dat is onhandig, want we willen niet door het hele huis lampen hebben die continue van kleur veranderen. Een knop om alle lichten in één keer de deselecteren ontbreekt, dus moeten we alle lampen die we niet willen gebruiken – in ons geval meer dan 20 – een voor een aantikken om te deselecteren. Nadat we dat hebben gedaan, moeten we via de Philips Hue app al deze lampen eerst weer uitzetten. Nu kunnen we aan de slag met de Hue Camera app.

Ambilight-effect

De werking van de Hue Camera app is simpel: je richt de camera van je iPhone of iPad op een specifieke scène en de kleur van Hue-lampen veranderen op basis van de kleuren die de camera ziet. Dat doet een beetje denken van aan de Ambilight-verlichting op Philips TV’s. En inderdaad, richten we de iPhone- of iPad-camera op het televisiescherm, dan worden de op het scherm getoonde kleuren geanalyseerd en vervolgens verandert de kleur van je verlichting op basis hiervan continu om de actie op het scherm te complementeren. Een speciaal algoritme in de Hue Camera app zorgt ervoor dat de juiste kleuren naar de lampen worden gestuurd. Daarbij geeft Hue Camera automatisch prioriteit aan een aantal kleuren die het beste past bij het getoonde TV-beeld. Wil men de hele kamer onderdompelen in een dergelijk Ambilight-effect, dan moet men de kamer wel zoveel mogelijk verduisteren, de iPhone of iPad in een houder plaatsen en inzoomen op het TV-scherm.

Opties

In het venster Instellingen staat onder de lampen nog een aantal opties om de werking te verfijnen. Bij Overgangssnelheid kan men kiezen uit de standen Snel, Normaal en Vloeiend. Laatstgenoemde optie werkt het plezierigst in combinatie met een TV-scherm. Bij de optie Kleur intensiteit kan men kiezen uit Normaal, Kleurrijk en Intens. Dat is een kwestie van smaak en hangt ook af waar men op dat moment naar kijkt. Een pittige actiefilm vraagt om een steviger kleurenpalet, dan een komedie of een romantisch drama. Tot slot kan men bij Helderheid nog kiezen voor Donkerder, Normaal en Lichter. Hiermee kan men de sterkte van het licht enigszins aanpassen. Heeft men overigens al een Philips TV met Ambilight, dan kan men met de gratis Philips app Ambilight+hue de aanwezige Hue-lampen koppelen met je televisie. Hue Camera is dus vooral interessant voor bezitters van Hue-lampen en een TV zonder Ambilight.

Beleving

Maar men kan Hue Camera ook gebruiken om een totaal andere beleving te creëren. Zo kan men tijdens een feestje de Hue Camera op de dansvloer richten zodat de kleuren van de Hue-lampen zich automatisch aanpassen aan de kleuren van de kleding die voorbijkomt. Zorg dan wel dat de gasten zich in vrolijke kleuren hebben gestoken. Of leg een vinylplaat op de draaitafel en richt tijdens het afspelen de camera op de bijbehorende hoes om de sfeer van de hoes via de Hue-lampen weer te geven. Vooral LP’s uit de psychedelische en symfonische rock periode lenen zich daar prima voor. Bands als Pink Floyd traden vroeger ook op met imposante lichtshows. In het begin gebruikte men daar gekleurde vloeistoffen en een vloeistofprojector voor om allerlei lichteffecten te creëren. Men kan nu iets soortgelijks herbeleven met de Hue Camera app.

Conclusie

De Hue Camera app kost € 4,49 en is te downloaden uit de Apple App Store. De app is prima in te zetten om het Ambilight-effect in de huiskamer na te bootsen. En met een beetje fantasie en creativiteit kan men er nog veel meer leuke dingen mee doen. Onhandig is dat direct na installatie meteen alle lampen actief worden, maar voor het overige werkt de app prima en doet deze wat de maker beloofd. Al met al biedt de Hue Camera app bezitters van Hue-lampen nieuwe mogelijkheden om nog meer plezier te hebben van hun Hue-lampen. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op hue-camera.com.