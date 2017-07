Netgear introduceert verbeterde Nighthawk X6 Tri-Band wifirouter

Netgear heeft een verbeterde versie van de prijswinnende Nighthawk X6 Tri-Band wifirouter uitgebracht. De nieuwe Nighthawk X6S AC4000 Tri-Band Gigabit WiFi Router with MU-MIMO (R8000P) biedt snellere wifi, een krachtigere processor en multi-user MIMO-technologie voor betere prestaties bij gelijktijdig streamen naar meerdere apparaten.

De Nighthawk X6S router met tri-band wifi en MU-MIMO-ondersteuning is ontworpen voor gelijktijdig gamen op en streamen naar mobiele apparaten. De router biedt een gecombineerde wifi-snelheid van 4Gbps en is voorzien van een 64-bit 1.8GHz dual core processor met drie offload processoren. Dankzij de gigabit WAN-to-LAN-snelheid ondervinden gebruikers minder vertrafing bij het gamen en hebben ze minder te maken met buffering bij streamen van video. Door ondersteuning voor Netgear genie remote access, ReadyCLOUD en OpenVPN is de X6S altijd en overal te te benaderen. De Nighthawk X6S zorgt er dankzij ondersteuning voor SmartConnect voor dat elk apparaat met de snelst mogelijke wifiband kan wordt verbonden. Snellere apparaten hebben daardoor geen last van tragere apparaten; perfect voor de meeste huishoudens, waar een combinatie van nieuwe en oudere wifi-apparaten wordt gebruikt. De load-balancing en segmentatie zorgen ervoor dat de X6S probleemloos laptops, tablets, telefoons, televisies, consoles, smart home-apparatuur en online beveiligingscamera’s van snelle verbinding kan voorzien – overal in en om het huis. De nieuwe Nighthawk X6S AC4000 Tri-Band Gigabit WiFi Router heeft een adviesprijs van circa € 300,-.

Kijk voor meer informatie op www.netgear.nl.