De afgelopen paar jaar heeft het maken van video-opnamen met behulp van drones een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Men hoeft de tv tegenwoordig maar aan te zetten en binnen de kortste keren ziet men de meest fantastische luchtopnamen voorbij komen. De technologie is echter niet alleen binnen handbereik van professionals gekomen, maar ook van de enthousiaste amateurfilmer.

Voor een paar honderd euro koopt men tegenwoordig al een drone waarmee men prima kunt fotograferen en filmen, en wereldwijd zijn er al miljoenen mensen in de ban geraakt van de creatieve mogelijkheden die drones bieden. Bij uitgeverij Van Duuren Media is van de hand van gecertificeerd dronepiloot Wiebe de Jager een aantrekkelijk boek verschenen over het maken van video-opnamen met behulp van een drone. In Dronevideo’s maken (ISBN 9789059409829) krijgen beginnende dronevliegers uitleg over de beginselen van het vliegen met drones en worden de laatste modellen besproken. Daarna wordt uitgebreid stilgestaan bij alle camera-instellingen waarmee men te maken krijgt. Vervolgens worden de verschillende camerabewegingen en videotechnieken besproken en wordt men stap voor stap uitgelegd hoe het monteren van de uiteindelijke dronevideo in zijn werk gaat, inclusief het toevoegen van een soundtrack en geluidseffecten. Het ruim 170 pagina’s tellende boek wordt afgesloten met een actueel overzicht van de regelgeving voor zowel recreatieve als professionele dronevliegers in Nederland en België. Ook de minidrone-regeling en het ROC-light komen aan bod. Het boek kost € 29,99 en is onder andere te koop bij Bol.com. Aanbevolen!