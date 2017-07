Canon Pixma TS3150 3-in-1 inkjetprinter

Canon heeft een nieuwe multifunctionele 3-in-1 inkjetprinter voor gebruikers die thuis willen printen, scannen en kopiëren aangekondigd. De Pixma TS3150-serie is gebruiksvriendelijk, heeft een stijlvol ontwerp en biedt WiFi-connectiviteit. Daarmee is deze 3-in-1 een prima keuze voor gezinnen, studenten en iedereen die zowel professionele documenten als foto’s van unieke momenten wil printen.



De Canon Pixma TS3150-serie heeft een stijlvol ontwerp en zit boordevol slimme functies en mogelijkheden, zoals een sensor voor papierdetectie en de mogelijkheid voor het printen van foto’s zonder witrand. De draadloze connectiviteit stelt je in staat verbinding te maken met een groeiend aantal Canon-apps. De Pixma TS3150-serie is een compacte, gebruiksvriendelijke printer en is verkrijgbaar in zowel zwart als wit. De duurzame bovenkant is krasbestendig en gemakkelijk te reinigen. Deze gebruiksvriendelijke 3-in-1 printer heeft een LCD-scherm van 3,8 cm voor een snelle configuratie van de draadloze functies. Gebruikers kunnen in één oogopslag de print- en papierinstellingen controleren. Verbinding maken met de printer is zeer eenvoudig: met één tik kunnen gebruikers de Access Point-modus inschakelen om zonder router met de printer te communiceren. De nieuw toegevoegde papierdetectiefunctie helpt het hele proces te vereenvoudigen en te versnellen – ideaal voor gezinnen en studenten.

Connectiviteit

De betrouwbare WiFi-connectiviteit van de Pixma TS3150-serie zorgt voor meer snelheid en flexibiliteit, en stelt gebruikers in staat om rechtstreeks te printen vanaf hun smartphone of tablet. De Canon Print-app maakt een pc of Mac overbodig en creëert bij printen, kopiëren of scannen een vlekkeloze daadloze beleving. Met de Canon Print-app stelt Pixma Cloud Link gebruikers in staat documenten en foto’s te uploaden naar en te printen vanaf sociale netwerken en populaire opslaglocaties in de cloud, zoals Google Drive. Of het nu gaat om printen of scannen, Pixma Cloud Link is ideaal voor fotoliefhebbers en Instagrammers die rechtstreeks vanuit social media foto’s willen afdrukken. De Pixma TS3150-serie ondersteunt prints in het vierkante formaat van Instagram en produceert foto’s zonder witrand, zodat gebruikers ook thuis een perfect eindresultaat krijgen. De Pixma TS3150 ondersteunt ook AirPrint voor Apple iOS, Mopria voor Android en Windows 10 Mobile-apparaten, zodat gebruikers direct kunnen printen.

Creativiteit

Met de nieuwe Canon Message in Print-app kunnen gebruikers onzichtbare berichten opnemen in fotoprints, zoals animaties, muziek, video of tekst. De ontvanger kan het bericht ontcijferen door een iPhone boven de fotoprint te houden. Door op deze persoonlijke manier herinneringen te delen, helpt Canon je het verhaal achter je foto’s te vertellen. De Pixma TS3150-serie is compatibel met andere Canon-services en -software zoals Creative Park, Creative Park Premium, Easy Photo-Print+ en My Image Garden. Daarmee biedt de Pixma TS3150-serie plezier voor het hele gezin en inspireert deze 3-in-1 de creativiteit met nieuwe, interactieve manieren om foto’s te delen. Of je nu gepersonaliseerde wenskaarten en kalenders maakt of foto’s voor het familiealbum print, de Pixma TS3150-serie staat garant voor urenlang printplezier. De Pixma TS3150-serie maakt hoge kwaliteit prints tegen een betaalbare prijs, of het nu gaat om het printen van schitterende foto’s van onvergetelijke verhalen of van belangrijke documenten.

De Canon Pixma TS3150-serie heeft een adviesprijs van € 49,- en is beschikbaar vanaf augustus 2017.

Kijk voor meer informatie op www.canon.nl.