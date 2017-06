Samsung introduceert curved gaming monitoren

Samsung heeft twee curved gaming monitoren, te weten de CHG90 en de CHG70, geïntroduceerd. De krachtige High Dynamic Range (HDR) zorgt voor een realistisch, gedetailleerd en kleurrijk beeld. Wordt dit gecombineerd met ’s werelds grootste ultra-wide CHG90 49 inch monitor en Quantum Dot-technologie, dan speel je games precies zoals de ontwikkelaars bedoelen. De monitoren intensiveren gameplay met vitale kleuren en scherpe contrasten.

De QLED Quantum Dot-technologie geeft zo’n 125% van het sRGB-kleurenspectrum en 95% van de Digital Cinema Initiatives (DCI-P3) standaard weer. Daarmee leveren de monitoren een uitzonderlijk breed kleurbereik. Zo ben je al gamend verzekerd van de meest levendige en accurate kleuren die je maar kunt bedenken. Ook als je zit te gamen in helderverlichte ruimtes. De Samsung CHG90 zet de nieuwe visuele standaard voor gaming monitoren met een beeldverhouding van 32:9 en 3.840×1.080 dubbele HD-resolutie(DFHD) op een 49 inch scherm. De CHG90 is Samsungs breedste monitor en groter dan standaardbeeldformaten, zo vergroot de monitor letterlijk het speelveld. Het scherm heeft een 1,800R curve en kijkhoek van 178 graden, zodat je vanuit alle hoeken goed zicht hebt op de actie. Met de supersnelle refresh rate (144Hz), 1ms responstijd (MPRT) en vierkanaals scantechnologie heb je geen last meer van bewegingsvervaging. Dit maakt de CHG90 perfect voor first-person shooting, racen, vluchtsimulaties en andere actiegames.

Next-level gaming

De Samsung CHG70 is beschikbaar in beeldformaten van 27 en 31,5 inch en integreert HDR- en Quantum Dot-technologieën met een 144Hz refresh rate om gegarandeerd het beste uit je games te halen. Het beeld is extreem helder (600 nit) en gedetailleerd (2,560×1,440 WQHD resolutie). Zo worden ook de kleinste visuele details zichtbaar, ook in extreem lichte of donkere omgevingen. De CHG90 en CHG70 zijn de eerste Samsung gaming monitoren met de nieuwe AMD’s Radeon FreeSync 2-technologie. Daarmee zijn beeldvertragingen die de gameplay verstoren verleden tijd. Radeon FreeSync 2 staat daarnaast garant voor een soepel beeldverloop en ondersteunt een breed kleurengamma. Zo zie je HDR-content twee keer helderder en in twee keer zoveel kleuren als van de sRGB-standaard. Hierdoor kun je genieten van HDR-gaming zonder dat je de software- of monitorinstellingen hoeft aan te passen.

Prijzen en beschikbaarheid

Met de lancering van de CHG90 en CHG70 gaming monitoren maakt Samsung de game-industrie klaar voor een brede toepassing van HDR-content. Door de strategische samenwerking met EA studio DICE en Ghost Games zijn de monitoren geoptimaliseerd om de beste HDR-beeldkwaliteit te waarborgen. De CHG90 en CHG70 hebben allebei HDR-compatibiliteitsvalidatie met de grafische kaarten van Nvidia. Zo weet je zeker dat de monitoren het optimale halen uit een breed scala aan op HDR-gebaseerde gametitels en PC-devices. De Samsung CHG90 is vanaf eind augustus verkrijgbaar voor een adviesprijs van € 1.499,-. De Samsung CHG70 is in 31,5 inch verkrijgbaar vanaf juli voor een adviesprijs van € 799,- en de 27 inch-variant is vanaf augustus verkrijgbaar voor € 699,-.

Kijk voor meer informatie op www.samsung.nl.