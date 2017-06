Review: Selfie-flitsers

Bijna iedereen kent het wel, in schaars verlichte omstandigheden is het vrijwel onmogelijk om een goede selfie te maken. Je smartphone is aan de voorzijde niet voorzien van een flitser, waardoor foto’s op schemerige locaties niet duidelijk zijn. Een selfie-flitser biedt dan uitkomst. Wij probeerden twee exemplaren: de chique Wonew flashlight van Noosy en de LED Selfie Ring Light van innoXplore.

Flitsfoto’s ogen als gevolg van slagschaduwen over het algemeen niet echt fraai. We zijn er dan ook geen voorstander van. Er gaat niets boven natuurlijk licht, maar soms kan een beetje hulp geen kwaad. Niet alleen bij het maken van een selfie, maar ook bij het maken van food-opnamen is een beetje extra licht wel handig. De aan de achterzijde van je smartphone ingebouwde flitser maakt een opname vaak niet echter fraaier. Een extra LED-lichtbron die gelijkmatig licht geeft is dan veel beter. Vooral als de lichtintensiteit ook nog eens instelbaar, dan is een LED-lichtbron erg handig.

LED Selfie Ring Light

De LED Selfie Ring Light van innoXplore bestaat uit een 8,5 cm ronde kunststof ring met daarin verwerkt circa 40 kleine LED-lampjes. Het apparaat weegt 85 gram en heeft een ingebouwde 250 mAH 3,7 Volt accu die via de meegeleverde USB-kabel kan worden opgeladen. Eenmaal opgeladen kan het apparaat circa 45 minuten onafgebroken licht geven. Men plaatst de ring op de smartphone door hem vast te klemmen met de klem aan de achterzijde. Via een klein drukknopje aan de achterkant kan men de LED-lampjes aanzetten. Door nog een of twee keer te drukken kan men eventueel de lichtintensiteit verhogen. De lichtopbrengst bedraagt 480 tot 530 lumen en de kleurtemperatuur is 5600K, vergelijkbaar met daglicht. De LED Selfie Ring Light kost € 19,95.

Wonew flashlight

De Wonew flashlight van Noosy bestaat uit een 4,2 cm rond kunststof apparaat met daarin 9 kleine LED-lampjes verwerkt. Het apparaatje weegt slechts 14 gram en heeft een ingebouwde accu die via de meegeleverde USB-kabel kan worden opgeladen. Het opladen neemt circa 1 uur in beslag. Eenmaal opgeladen biedt de Wonew flashlight drie verschillende sterkten LED-verlichting, die ook nog eens in maar liefst zeven verschillende kleuren (wit, magenta, blauw, cyaan, groen, geel en rood) instelbaar is. Het apparaat laat zich door middel van een plastic houdertje die men in de micro-USB-poort plaatst op elke smartphone klikken. Deze manier van bevestigen is in de praktijk wel wat gammel. De achterzijde is voorzien van een reflecterend oppervlak, dat eventueel als opmaakspiegeltje dienst kan doen. De Wonew Selfie Flash Light is leverbaar in de kleuren goud en rosé goud. Het apparaatje kost € 24,95.

Conclusie

Onze favoriete smartphone-flitser is de LED Selfie Ring Light van innoXplore. Deze biedt een prima lichtopbrengst en is niet alleen geschikt voor selfies, maar ook voor food-opnamen en dergelijke. Ook de wijze van bevestigen met de klem beviel ons veel beter, dan het gammele klemmetje van de Wonew flashlight. En dankzij de brede klem past de LED Selfie Ring Light ook op elke tablet. Wie veel selfies maakt of regelmatig zijn voedsel fotografeert kunnen we de LED Selfie Ring Light van innoXplore dan ook aanbevelen. De Wonew flashlight komt wat minder robuust over, maar biedt wel zeven kleuren licht. Dat kan leuke effecten opleveren, maar de kwaliteit van het licht (5600K) van de LED Selfie Ring Light beviel ons veel beter. Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.digitrading.nl.