Review: PhotoFast 4K iReader

PhotoFast heeft met de 4K iReader een nieuwe microSD-kaartlezer met Lightning-connector op de markt gebracht. MicroSD-kaarten worden steeds vaker toegepast in foto- en video-apparatuur. Denk daarbij aan actiecams en drones, maar ook systeemcamera’s. Met de PhotoFast 4K iReader kan men vrij eenvoudig foto’s en video’s overzetten naar iPhone of iPad en dankzij de ingebouwde USB 3.0-aansluiting kan men beeldmateriaal – zelfs in 4K-kwaliteit – afspelen op een computer of TV.

De PhotoFast 4K iReader is zeer compact (48×19,5×9,3mm) en weegt slechts 9,5 gram. Aan de ene kant zit de USB 3.0 aansluiting en aan de andere zijde achter een kunststof kapje de iOS Lighning-connector. Boven deze connector zit de microSD-kaartlezer. De 4K iReader ondersteunt een groot aantal bestandsformaten, te weten Pages, Numbers, Keynote, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, txt, html, pdf, jpg, png, bmp, gif, tif, ti¬, ico, xbm, cur, mp3, aac, aif, ai¬, wav, m4a, caf, mp4, mov, m4v (without DRM), mkv, avi, v, rm, rmvb, wmv, vob, 3gp en zip. Na het plaatsen van een microSD-kaart kan men de iReader via de USB-connector in een PC of TV plaatsen. De 4K iReader is compatibel met Mac iOS 7, 8, 9 en 10 en Windows XP, 7, 8,en 10 computers. Via de Finder of Verkenner kan men de inhoud benaderen en bekijken of afspelen. We hebben de 4K iReader ook in een USB-poort van onze 4K TV met Android TV gestoken en konden probleemloos en zonder haperen 4K videobestanden afspelen op de TV. Prima! Om de inhoud van een MicroSD-kaartje op iPhone (vanaf 5), iPad (Air, Air2, Mini of Pro) of iPod Touch 6 te bekijken steekt men de Lightning-connector in het iOS-apparaat. Met de gratis te downloaden PhotoFast One app kan men vervolgens de inhoud benaderen of een back-up maken van bestanden op het desbetreffende iOS-apparaat.

App

In het hoofdmenu van de PhotoFast One app zien we twee grote knoppen, genaamd In-App opslag en Externe opslag. De knop In-App opslag geeft de vrije ruimte in het flash-geheugen van de iPhone of iPad weer. De knop Externe opslag toont de vrije ruimte op het microSD-geheugenkaartje in de 4K iReader. Daaronder zien we diverse kleurige knoppen met namen als Muziek, iTunes Music, Photo Viewer, Video, YouTube, Vimeo, Dropbox, GoogleDrive, iCloud Drive, OneDrive, Instagram Backup, Contact backup, Kalender backup enzovoort. Wij zijn in eerste instantie vooral geïnteresseerd in het overzetten van foto’s op onze iPhone. Welnu, dat is kinderlijk eenvoudig: in een volgend scherm staat een gele knop genaamd Foto Backup. Met een simpele druk op deze knop verschijnt er een scherm in beeld met twee grote knoppen, respectievelijk genaamd Backup en Herstellen. We drukken op de knop Backup en alle foto’s op onze iPhone worden gekopieerd naar het mciroSD-geheugenkaartje in de 4K iReader. Via de knop Instellingen (rechtsboven) kunnen we eventueel via de optie Auto Backup de optie Foto aanzetten zodat er elke keer automatisch als we de 4K iReader in de iPhone (of iPad) steken automatisch de backup wordt bijgewerkt. Daarbij worden alleen de nieuw gemaakte foto’s aan de map Backup toegevoegd. Heb je daarna per abuis een of meer foto’s op je iPhone gewist, dan kun je ze altijd weer terugzetten via de knop Herstellen. We halen de 4K iReader uit de iPhone en steken in de USB-poort van onze computer. Onmiddellijk verschijnt er een nieuwe drive met daarin een map genaamd Backup. In deze map vinden we een map genaamd iPhone (of iPad) van XXXX. Hier vinden we al onze foto’s terug. Handig!

Opties

Naast diverse multimediabestanden als foto’s, video’s en muziekbestanden, kun je ook je contacten, kalender en agenda back-uppen. Maar er is meer: er kan ook een koppeling worden gemaakt met diverse Clouddiensten, zoals Dropbox, Google Drive, iCloud Drive en One Drive. Uiteraard dient men daar wel eerst een account voor openen en vervolgens je via de app op de desbetreffende dienst aanmelden. Daarna kan men foto’s en video’s vrij eenvoudig vanaf de iPhone of iPad naar de geselecteerde Clouddienst kopiëren. Hiervoor hoeft de 4K iReader niet eens in het apparaat te worden gestoken. Ook kan men geplaatste foto’s op Instagram en Tumblr of video’s op YouTube of Vimeo back-uppen. Verder is er een ZIP-functie aanwezig om bestanden te zippen en unzippen. Via de Recorder functie kan men geluid opnemen en de knoppen Muziek en iTunes Music maken het mogelijk om audiobestanden (MP3, AAC, AIF, AIFF, WAV, M4A en CAF) te back-uppen. Helaas wordt het door ons gebruikte FLAC-bestandsformaat (nog) niet ondersteund.

Conclusie

De PhotoFast 4K iReader biedt gebruikers een handige manier om al hun multimediabestanden op hun iPhone en/of iPad te beheren. Men kan eenvoudig een back-up maken van alle mediabestanden zonder dat men verbinding hoeft te maken met internet. De multimediabestanden zijn daardoor altijd veilig en blijven zo altijd in eigen beheer zonder tussenkomst van derde partijen. Fotografen kunnen (video)beelden gemaakt met hun actiecam of drone onderweg op hun iPhone of iPad (Pro) bekijken, eventueel bewerken en delen met anderen of direct uploaden naar een Clouddienst. De PhotoFast 4K iReader kost € 39,99 en is onder andere te koop bij Bol.com. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.photofast.com en www.digitrading.nl.