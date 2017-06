Review: Logitech MX Anywhere 2S draadloze muis

Logitech heeft met de MX Anywhere 2S voor gebruikers van 2 of 3 computers een bijzonder slimme en handige muis op de markt gebracht. Met deze muis kan men maximaal 3 computers bedienen en dankzij de Logitech Easy-Switch-technologie kan men met een druk op de knop schakelen tussen de aangesloten apparaten. Wij namen de proef op de som.

De Logitech MX Anywhere 2S wordt geleverd inclusief Micro-USB-kabel en een summiere handleiding. De muis is leverbaar in het zwart, wit en blauw. De muis is redelijk compact (61,6×100,3×34,4 mm) en weegt 106 gram. Men kan de muis via de meegeleverde Logitech Unifying-ontvanger of via Bluetooth Smart-technologie draadloos aan een Mac (OS X 10.10 of later) of Windows (8 of later) computer koppelen. Dankzij de afgeronde zijkanten ligt de draadloze muis goed in de hand en is compact genoeg om overal mee naar toe te nemen. Dankzij de ingebouwde Darkfield Laser-tracking functionaliteit werkt de MX Anywhere 2S op vrijwel alle oppervlakken, inclusief glas en hoogglanzende oppervlakken. In tegenstelling tot lasermuizen en optische muizen, die onregelmatigheden in het oppervlak gebruiken om de bewegingen van de muis te tracken, gebruikt Darkfield de kleinst mogelijke details om een microplattegrond van het oppervlak te maken. De ingebouwde accu kan op een volle lading tot 2 maanden meegaan. Na 4 minuten opladen heeft men al genoeg voor een hele dag gebruik. Ook handig: de muis werkt gewoon als deze via een USB-kabel wordt opgeladen.

Installatie

Het aansluiten van de Logitech MX Anywhere 2S op een computer zonder bluetooth is eenvoudig: men steekt de Unifying-ontvanger in een vrije USB-poort, zet de muis aan via het aan/uit-knopje aan de onderkant en men kan aan de slag. Aan de onderkant zit een klein knopje met daarboven de tekst 1,2 en 3. De eerste computer die men aansluit is nummer 1. Sluit men een tweede computer aan via Bluetooth, dan selecteert men via dit knopje nummer 2 en houdt het knopje minimaal 3 seconden ingedrukt. Raadpleeg vervolgens de Bluetooth-instellingen op de computer, selecteer de optie MX Anywhere 2S en brengt een koppeling tussen de muis en de desbetreffende computer tot stand. Herhaal deze stap eventueel voor een derde computer. Om gebruik te kunnen maken van de zogeheten Flow-technologie, dient men de Logitech Options software te installeren. Download deze van de support site van Logitech en installeer deze software op alle computers. In deze software kan men eventueel de linker- en rechtermuisknoppen omwisselen, de aanwijzersnelheid aanpassen, de optie soepel scrollen in- en uitschakelen, en de richting van het scrollwiel omdraaien.

Flow

De meest interessante optie is echter Logitech Flow. Hiermee kan men de muiscursor van de ene naar de andere computer bewegen door deze naar de rand te bewegen. Ook kan men bestanden tussen computers kopiëren en plakken. In de software kan men ervoor kiezen om dit eventueel met de Ctrl-toets ingedrukt te doen of helemaal zonder. Ook het gebruik van de schermhoeken en de functie Kopiëren en plakken kan men hier in- of uitschakelen. Heel handig is de mogelijkheid om de schermen van de gebruikte computers in de gewenste volgorde te kunnen plaatsen. Bij gebruik van drie computers kan men zo ervoor zorgen dat op de middelste computer de cursor via de linker rand naar de computer links gaat en via de rechter rand naar de computer rechts. Op die manier is het werken met Flow heel intuïtief en hoeft men de optie ‘Ctrl ingedrukt’ niet te activeren. Pas als men software gebruikt met veel menubalken aan de zijkant, kan dat wel nuttig zijn. Kopiëren en plakken vindt plaats op de gebruikelijke manier. De bestanden worden via het lokale WiFi-netwerk van de ene naar de andere computer getransporteerd. Bij grote bestanden kan het even duren, maar het kopieerproces vindt op de achtergrond plaats en men heeft er verder geen last van.

Conclusie

Voor wie – zoals wij – met meerdere computers tegelijk werkt biedt de Logitech MX Anywhere 2S veel gemak. Door de beeldschermen in de goede volgorde in te stellen kan men vloeiend de cursor van het ene naar het andere beeldscherm bewegen. Ook het kunnen kopiëren van bestanden van de ene naar de andere computer via Kopiëren en Plakken is een pluspunt. De Logitech MX Anywhere 2S kost € 89,95 en dat is stevig aan de prijs. Desondanks kennen wij deze superhandige muis op basis van het gebruiksgemak een Breekpunt PlusPunt toe. De MX Anywhere 2S is onder andere te koop bij Bol.com. Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.logitech.com/nl-nl/.