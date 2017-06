Nieuw van Nikon is de Coolpix W300, een 16-megapixel compactcamera voor alle weersomstandigheden die ook onder water kan worden gebruikt. Deze eenvoudig te gebruiken camera is perfect voor avonturiers en geschikt om een actief buitenleven, de stad en alles ertussenin vast te leggen.

Met de Coolpix W300 legt u eenvoudig 16-megapixel foto’s en 4K/UHD-videoclips vast op een diepte van maximaal 30 meter en dat zonder aparte onderwaterbehuizing. Ook als betrouwbare krachtpatser op het land blijft deze stofdichte compactcamera fotograferen bij temperaturen tot slechts -10° C. En de schokbestendige body is bestand tegen een val van maximaal 2,4 meter. Het heldere Nikkor 24-120mm F2.8-4.9 zoomobjectief geeft gebruikers de vrijheid om opnamen te maken bij weinig licht of in het donker onder water. In de macro-stand kunt u extreme close-ups van de wondertjes boven of onder water vastleggen. Met ondersteuning voor GPS/GLONASS/QZS is het eenvoudig om geotags aan opnamen toe te voegen om zo alle reizen bij te houden. En dankzij de SnapBridge-verbinding kunnen gebruikers tijdens het fotograferen foto’s naar een smartapparaat synchroniseren of het smartapparaat gebruiken om de camera op afstand te bedienen.

De Nikon Coolpix W300 is verkrijgbaar in verschillende kleuren (zwart, oranje, geel en camouflage) en kost € 479,-.

Kijk voor meer informatie op www.nikon.nl.