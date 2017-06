Dankzij populaire TV-programma’s als Verborgen verleden en websites als My Heritage is de belangstelling voor levensverhalen gegroeid. Uitgeverij Visual Steps Haakt daar met het boek Uw levensverhaal in woord en beeld (ISBN 9789059056732) op in. Speelt u met het idee om de herinneringen en persoonlijke ervaringen uit uw leven vast te leggen in een mooi boek met foto’s en uw verhalen? Dan helpt dit 160 pagina’s tellende boek u om dit op een gestructureerde wijze aan te pakken.

Het inspireert u bij het kiezen van onderwerpen en geeft daarbij diverse praktische schrijf- en opmaaktips. Daarbij kunnen foto’s natuurlijk niet ontbreken. U krijgt stap voor stap uitleg over hoe u foto’s van de digitale camera, USB-stick of SD-geheugenkaart naar uw pc overzet en hoe u afbeeldingen van internet op uw pc opslaat. Oude foto’s scant u desgewenst in. Zo kunt u alle waardevolle herinneringen, ervaringen en belevenissen verzamelen en bewaren voor later. Om een en ander om te zetten in een tastbaar fotoboek, wordt uitgebreid uitgelegd hoe u het beste gebruik kunt maken van de populaire fotoboekdiensten Albelli en CeWe Fotoservice. Het wordt allemaal uitgelegd in deze gebruiksvriendelijke uitgave met stap-voor-stapinstructies volgens de bekende Visual Steps-methode. Kortom, een leuke manier om uw levensverhaal te vertellen aan uw (klein)kinderen! Het boek is geschikt voor Windows- en Mac-gebruikers. Het kost € 17,95 en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com.