Foto’s worden tegenwoordig meer dan ooit met smartphones gemaakt. Een mooi moment wordt zo bewaard als herinnering. Veel foto’s worden echter nooit overgezet naar de computer en zelfs wanneer dat wel gebeurt, wordt er nooit meer naar om gekeken. Zonde! Bij uitgeverij Visual Steps is een boek over fotobewerking verschenen. In Fotobewerking op de computer (ISBN 9789059055735) wordt op de bekende visuele wijze uitgebreid aandacht besteed aan het bewerken van digitale foto’s met het gebruiksvriendelijke, gratis online fotoprogramma Pixlr.

Foto’s verkleinen, vergroten en uitsnijden, verbeteren en retoucheren, werken met selecties en lagen, effecten en filters gebruiken, collages en kaarten maken en nog veel meer. Het wordt allemaal besproken in deze gebruiksvriendelijke uitgave met stap-voor-stapinstructies volgens de bekende Visual Steps-methode. Aan de hand van oefenvoorbeelden leert u alle vaardigheden om later succesvol aan de slag te gaan met uw eigen foto’s. En uiteraard ontbreekt ook het overzetten van de foto’s van een smartphone, tablet of digitale camera naar de pc niet, evenals het plaatsen van foto’s in mappen en albums om de vele foto’s overzichtelijk in te delen op uw computer. Een prima gids voor beginnende beeldbewerkers. Het boek kost € 19.95 en is onder andere te koop bij Bol.com. Aanbevolen!