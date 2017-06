Ashampoo Photo Commander 15 is de nieuwste versie van Ashampoo’s alles-in-één programma voor het beheren, organiseren, bewerken, converteren en publiceren van digitale beelden. Deze nieuwe versie van Photo Commander telt meer dan 50 nieuwe functies en verbeteringen. Voor het ordenen van grote fotobibliotheken is het programma aanzienlijk verbeterd en ook ondersteunt deze nieuwe editie nu geolocaties. Het stelt gebruikers in staat om geotags aan beelden toe te voegen en te verwerken. Wij namen de proef op de som.

Ashampoo Photo Commander 15 draait op alle computers met als besturingssysteem Windows 7, 8, 8.1 en 10 en Microsoft Visual C++ 2013 x86 Redistributable geïnstalleerd. De minimale schermresolutie is 1280×1024 pixels. Op de website van Ashampoo kan men een demoversie downloaden en installeren. Tijdens de installatie helpt een Photo Wizard de gebruiker om een aantal instellingen, zoals schermkleur, de taal en de bestandstypekoppelingen, te doen. Na het doorlopen van deze wizard, verschijnt het hoofdscherm van Photo Commander 15. Dit scherm is onderverdeeld in een menubalk met daaronder drie vensters, te weten van links naar rechts een mappen-, inhouds- en voorbeeldvenster. In het mappenvenster worden alle mappen van de computer getoond en kan men vlot navigeren naar de gewenste map. Het middelste venster toont kleine preview afbeeldingen (miniaturen) van alle foto-, video- en audiobestanden in de geselecteerde map. Het gedrag en stijl van dit inhoudsvenster kan men in het configuratiemenu eventueel aanpassen. In het rechter voorbeeldvenster worden geselecteerde foto’s en video’s weergegeven.

Selecteren

Het navigeren naar een map met beelden werkt in het linker mappenvenster hetzelfde als in Windows Verkenner. Men kan submappen openen door dubbel te klikken op de mapnaam of op het plusteken voor de mapnaam te klikken. Veel Windows-gebruikers plaatsen hun beelden in de bibliotheekmap Afbeeldingen, maar voor meer ervaren gebruikers is het goed om te weten dat ook netwerkmappen en zelfs mappen in de Cloud worden ondersteund. Het is ook mogelijk om de beelden op datum of locatie te sorteren. Klik dan bovenaan dit venster op de knop Wanneer? Of Waar? De beelden worden nu in volgorde van aanmaakdatum of locatie in het middelste inhoudsvenster getoond. Eventueel kan men filters toepassen om beelden uit te filteren. Kies bij Alle types voor Alleen afbeelding om alleen afbeeldingen te tonen of selecteer een van de getoonde extensies (GIF, JPG, PNG, TIF, TGA of PSD). Ook op basis van een eventueel eerder gedane waardering in de vorm van 1 tot 5 sterren kan worden gebruikt om beelden te selecteren. Zelfs op basis van IPTC-, EXIF- of GPS-informatie kan een selectie worden gedaan. Kortom, het vinden van net dat ene beeld zal geen problemen opleveren in Photo Commander 15.

Bladeren

Eventueel kan men ook overschakelen naar de Bladermodus om visueel een beeld te vinden. Dubbelklik daartoe op een beeld in een map en de Bladermodus wordt geopend met onderaan een filmstrip met miniaturen van alle beelden en daarboven het zojuist aangeklikte beeld met links en rechts ervan respectievelijk het beeld ervoor en erna. Zo kan men door alle beelden in de map bladeren. Boven dit bladervenster staat een werkbalk met de opties Algemeen, Quick-Fix, Bewerken, Maken en Organiseren. Wanneer u een van deze opties aanklikt, veranderen de knoppen in de balk eronder. Algemene bewerkingen zijn Volledig scherm, Back-ups, Opslaan, Afdrukken, Delen, PDF exporteren, Bestandbewerkingen, Diavoorstelling en Bestand informatie. Bijzonder handig is de functie Volledig scherm (Alt+Enter) waarbij de huidige opname schermgroot wordt weergegeven. Via klikken aan de rechter en linker schermrand kan men respectievelijk vooruit en terug bladeren. Via Escape kan men weer terugkeren naar de Bladermodus. Beelden delen met anderen kan via de optie Delen. Via een wizard kan men beelden selecteren en gereed maken voor verzending per email of ze direct plaatsen op Facebook of Twitter. YouTube is beschikbaar voor videobestanden.

Beeldbewerking

Beeldbewerkingen zijn beschikbaar via de optie Quick-Fix. Er kan gekozen worden uit onder meer Optimaliseren (automatisch of alleen contrast, kleur en artefacten), Contrast/Kleuren (kleurtemperatuur, tint, verzadiging, helderheid, contrast en gamma), Effecten (ruim 50 filters), Bijknippen/Selecteren (rechthoekig, vrije stijl, kleurselectie, object of persoon uitsnijden), Horizontaal uitlijnen, Fotoperspectief wijzigen, Rode ogen verwijderen, Klonen, Gummen, Vullen, Veegpen, Focus, Tilt-shift, Repareren en Formaat wijzigen. Voor een beeldbeheerprogramma zijn dit krachtige bewerkingsfuncties. De optie Bewerken telt vooral manieren om lijnen, kaders en tekst toe te voegen. Via de optie Maken kan men een Diavoorstelling, HTML-Album, Kalender, Collage, Panorama, Kader/Kaart, Contactblad en dergelijke maken. Onder Organiseren vinden we handige opties voor batchverwerking, de mogelijkheid van meerdere namen wijzigen, bestanden via email verzenden, cd/dvd branden, bestanden zoeken, dubbele bestanden zoeken, JPG draaien, JPG optimaliseren en IPTC bewerken. Ook hiervoor geldt dat het aantal opties om beelden te organiseren ook bijzonder talrijk is. Overigens is in het startvenster ook een groot aantal bewerkingsopties direct beschikbaar via kleine knoppen rechtsboven of via de menu-opties Bewerken en Gereedschappen. En via Bestand > Met extern programma openen kan men een beeld ook snel overbrengen naar een favoriet beeldbewerkingsprogramma voor verdere bewerkingen.

Geotags

Photo Commander 15 ondersteunt nu goetagging. Dat betekent dat men foto’s op basis van de erin aanwezige geotags kan doorzoeken, maar ook dat men geotags aan bestaande foto’s kan toevoegen. Het doorzoeken van foto’s in een map op basis van de locatie is kinderlijk eenvoudig: men klikt boven het mappenvenster op de knop Waar? en er verschijnt een lijst met locaties ingedeeld op land, provincie, plaatsnaam én adres. Photo Commander 15 zet de gevonden lengte- en breedtegraad automatisch over in een adres, compleet met straatnaam en huisnummer (mits beschikbaar). Op deze manier kan men heel snel beelden gemaakt op een specifieke locatie terugvinden. Het bekijken van een locatie of het toevoegen van geotags vindt plaats via een Photo Wizard. In de eerste stap selecteert men de foto(’s) die men van geotags wil voorzien. In het volgende venster voert men de breedte- en lengtegraad van de gewenste locatie of de adresgegevens in. Doorloop de wizard en de foto’s zijn nu voorzien van de ingevoerde geotags. Heeft een foto al geotags, dan kan men via de optie Locatie op de kaart tonen Google Maps openen en ziet men een rode pin staan op de gevonden locatie.

Conclusie

Ashampoo Photo Commander 15 is een alles-in-één programma voor het beheren, organiseren, bewerken, converteren en delen van digitale beelden. Vooral de talrijke en krachtige gereedschappen maken dit programma tot een Zwitsers zakmes onder de beheerprogramma’s. Photo Wizards maken diverse taken ook voor beginners erg gemakkelijk. Ashampoo Photo Commander 15 kost € 49,99 en leden betalen slechts € 19,99. Voor dat geld krijgt men een uiterst krachtig programma. Minpunt is de voor een dergelijk uitgebreid programma zeer beperkte helpfunctie, maar verder kunnen wij dit programma zeker aanbevelen! Op de website van Ashampoo kan men eventueel eerst een probeerversie downloaden.

Kijk voor meer informatie op www.photocommander.com.