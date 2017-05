Storytel nu ook op Sonos beschikbaar

Goed geluid brengt een audioboek tot leven. Sinds kort is Storytel ook verkrijgbaar voor de Sonos-app. Dat betekent dat je eindelijk op de bank samen met je gezin of onderweg in de auto naar je favoriete audioboek luistert. Storytel is een digitale abonnementsdienst, waarmee je audioboeken naar je telefoon streamt. De dienst is nu binnen de Sonos-app beschikbaar voor iedereen die een Storytel-account heeft. Dat maakt het makkelijker en leuker dan ooit om thuis audioboeken te beluisteren.

“Storytel is een leuke toevoeging op ons aanbod van meer dan tachtig muziekdiensten. Het voelt goed dat we eindelijk kunnen voldoen aan de steeds groter wordende vraag naar het streamen van audioboeken. Met het Sonos-speakersysteem mis je geen moment van je audioboek: je speelt het namelijk in elke kamer op hetzelfde moment af”, zegt Francesco Sala (Marketing Director Sonos). Sonos zoekt continu naar nieuwe mogelijkheden om ruimtes te vullen met geluid en muziek, om zo de luisterervaring te optimaliseren. Luisteren naar audioboeken als je thuis bezig bent met je alledaagse dingen, is zowel relaxed als sociaal. Een goed boek voor tijdens het koken of een gezellig verhaal in de kinderkamer biedt een ervaring waar je met het hele gezin van geniet. Sonos geeft je graag een voorproefje van de favoriete titels op Storytel. Luister en geniet!

