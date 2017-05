Samsung lanceert In-Traffic Reply app

Zit je achter het stuur, dan antwoordt de Android-app automatisch op binnenkomende berichten met geestige video’s of een standaardboodschap. Daarmee speelt de app in op de sociale druk die een derde van de Nederlanders voelt om direct te antwoorden op berichten en oproepen, ook als zij achter het stuur zitten. De In-Traffic Reply app is de afgelopen maand getest door honderden bestuurders. Hun feedback is verwerkt in de finale versie van de app, die nu beschikbaar is in de Google Play Store.

Een op de drie Nederlandse verkeersdeelnemers gebruikt zijn smartphone weleens niet-handsfree. Zij voelen sociale druk om direct te antwoorden op berichten en notificaties, blijkt uit onderzoek. Vooral appen in het verkeer is populair (31%). Bijna een kwart van de automobilisten (23,6%) en ruim een derde van de fietsers (34,4%) belt weleens niet-handsfree onderweg. De Samsung In-Traffic Reply reageert op inkomende berichten en oproepen wanneer jij aan het verkeer deelneemt. Ook zet de app alle notificaties tijdelijk stil, maar zie je wel precies wat je hebt gemist als je achter het stuur vandaan komt. Zo blijf je sociaal én houd je je aandacht op de weg. De app antwoordt alleen naar contactpersonen en stuurt maximaal één reply per persoon per rit, zodat zij weten dat je aan het verkeer deelneemt. Hierdoor verdwijnt het gevoel verder te moeten typen. Om gesprekken met meerdere personen niet te storen, werkt In-Traffic Reply niet in groepsgesprekken op WhatsApp of Messenger. De app In-Traffic Reply is onderdeel van Samsungs ‘Stuur vast, smartphone los’-campagne.

De In-Traffic Reply is nu gratis te downloaden in de Google Play Store.