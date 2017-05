Samsung lanceert opvallende lifestyle TV’s

Samsung heeft onlangs met zijn nieuwe premium QLED TV’s en The Frame de toekomst van home entertainment getoond. De aangekondigde TV’s combineren designelementen met de nieuwste technologische mogelijkheden voor een stijlvolle en overweldigende beeldervaring. In de QLED TV’s staan drie punten centraal: Q Picture, Q Smart en Q Style. Voor het ontwerp van de innovatieve TV The Frame werkte Samsung opnieuw samen met de bekende Zwitserse ontwerper Yves Béhar. The Frame is een elegant meesterwerk dat naadloos in elk interieur past.

De QLED TV brengt Quantum Dot-technologie naar een nieuw hoogtepunt door verbeteringen in lichtefficiency, stabiliteit en een breder kleurenspectrum. De QLED TV geeft honderd procent kleurvolume weer, wat zorgt voor een verbluffende visuele ervaring. Een betere kleurreproductie is op dit moment niet op de markt, aldus het vooraanstaande Verband der Elektrotechnik (VDE), een van Europa’s grootste technisch-wetenschappelijk genootschap. De kijkervaring van de QLED TV’s wordt verder versterkt door het gebruik van de diepste zwarttinten en duidelijke contrasten. De kleuren blijven altijd glashelder en vol, ongeacht de verlichting in de kamer. Door HDR 1500 zie je elk verborgen detail zoals het oorspronkelijk bedoeld is. In de QLED TV is er geen kleurverlies.

Gebruikservaring

Samsungs Smart Hub is op de QLED TV uitgebreid en kent daarmee een nog intuïtievere gebruikservaring. De Samsung One Remote Control ondersteunt alle apparaten die aangesloten zijn op de QLED TV en biedt spraakbesturing voor aanvullende Smart TV-functies. In combinatie met de Smart View App (beschikbaar voor Android en iOS-smartphones) krijg je zo een volledig gepersonaliseerde Smart Hub. Met de nieuwe Invisible Connection kabel werk je snoeren elegant weg en verbind je direct je verschillende apparaten. Zo behoort een wirwar van kabels tot het verleden en veraangenaam je je leefomgeving. Met de No Gap Wall mount installeer je de TV strakker dan ooit aan de muur. Daarnaast heb je de keuze uit meerdere stijlvolle Samsung TV-voeten. De Studio Stand is ontworpen als een schildersezel en geeft een artistieke touch aan je huiskamer, terwijl je de Gravity Stand makkelijk draait zodat je vanuit iedere hoek perfect TV kijkt.

The Frame

The Frame is een premium TV-concept van Samsung. Behalve dat de TV over de nieuwste technologische innovaties beschikt, valt The Frame op vanwege de artistieke benadering. Als hij op de ‘Art Mode’ staat, is The Frame een kunstwerk aan de muur. Het beeld wordt dan niet zwart als je de TV uitzet, zoals bij een normale TV, maar verandert in een kunstwerk dat je hebt gekozen uit de digitale kunstcollectie op het toestel. The Frame bevat meer dan honderd kunstwerken in meerdere categorieën – van landschappen, architectuur, natuur en actie tot tekeningen en nog veel meer. Naast de verschillende kunstwerken kun je ook je eigen foto’s en afbeeldingen tonen. Ook zijn er talloze opties om The Frame nog verder te personaliseren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van verschillende typen en kleuren passe-partouts en lijsten. Tot slot is er een optionele Studio Stand. The Frame biedt Samsungs Invisible Connection en No Gap Wall mount. Zo kun je de TV ophangen waar je wilt zonder dat je last hebt van kabels en snoeren.

