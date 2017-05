Zyxel Aurora IP-beveiligingscamera

Zyxel heeft met de Aurora een opvallend ogende IP-beveiligingscamera op de markt gebracht. Met een Full HD 1080p videoresolutie, een royale 145 graden beeldhoek, live-bewaking en real-time mobiele meldingen, zal de Aurora gebruikers gemoedsrust geven over de situatie aan het thuisfront terwijl ze zelf van huis zijn. Wij namen de proef op de som.

Of het nu gaat om de kinderen of huisdieren of de hal of garage in de gaten houden, de Aurora camera legt momenten mede dankzij de royale beeldhoek van 145 graden allemaal helder vast in Full HD 1080p videoclips. Met de 2-weg audio-functie, horen gebruikers hun kinderen wanneer ze aan het spelen zijn en kunnen de kinderen vermanen hun huiswerk te gaan maken door ze toe te spreken via hun smartphones. De Aurora camera wordt geleverd inclusief 16GB opslagruimte in de Cloud, wat voldoende is voor een hele week dagelijkse opnames in HD-kwaliteit (720p). Dankzij de unieke driehoekige vorm en de meegeleverde accessoires is men in staat om dankzij de veelzijdige plaatsingsopties elke hoek van een ruimte af te dekken; ongeacht of de Aurora nu bevestigd is op een vlakke ondergrond, op een magnetisch oppervlak of op een bestaand camerastatief is geplaatst, of zelfs aan het plafond of de muur is bevestigd. De Zyxel Aurora wordt geleverd in een chique gele doos. In de doos vinden we de beveiligingscamera compleet met magnetische voet, wandplaat, USB-kabel, USB-netadapter, twee schroeven en pluggen, en een summiere Engelstalige Quick Start Guide. De wandplaat kan men met de bijbehorende schroeven en pluggen aan de muur of plafond bevestigen. Het is ook mogelijk om de camera zonder voet te gebruiken of op een – niet meegeleverd – statief te plaatsen. De camera beschikt daartoe over een schroefdraad. De standaardvoet kan men door middel van vier kleine schroefjes losmaken. Accessoires in de vorm van een alarmpieper en PoE-modules zullen in het tweede kwartaal van 2017 beschikbaar komen.

Installatie

Het in gebruik nemen van de Aurora vindt plaats via de gratis te downloaden Zyxel Aurora app (iOS en Android). In de app klikt men de eerste keer op Sign up om een gebruikersaccount aan te maken. In het volgende venster dient men daartoe een emailadres en een wachtwoord in te voeren. Klik daarna op Sign up. Vervolgens dient men per email de registratie te bevestigen. Nadat dat is gebeurd, kan men in de app via de optie Add camera de zojuist aangeschafte camera toevoegen. Sluit de camera met de meegeleverde USB-voeding en kabel aan op het lichtnet. Wacht tot de LED-verlichting aan de voorzijde van de camera blauw is en er een piep heeft geklonken. Tik daarna als de LED-verlichting blauw flikkert weer op Next. In het volgende venster dient men de kleur van de blinkende LED-verlichting – rose, groen of blauw – te selecteren en op Next te tikken. In het volgende venster selecteert men het WiFi-thuisnetwerk om in het volgende venster het bijbehorende wachtwoord in te geven. Let op: hier kan men ook de camera van een naam (nickname) voorzien, bijvoorbeeld woonkamer, keuken of garage. Tik daarna op Activate en de camera wordt geactiveerd en verbonden met het thuisnetwerk en de Cloud. Met de boodschap Activation succesful! wordt de installatie afgerond. De Aurora camera is nu klaar voor gebruik.

Instellingen

Wij hebben de camera opgehangen in de garage om bij afwezigheid de hond in de gaten te kunnen houden. In de app zien we in het tabblad My Cameras de zojuist toegevoegde camera staan. Rechts van het beeld zien we twee knoppen genaamd Playback en Armed. Via de knop Playback kan men gemaakte video-opnamen terugkijken in een tijdlijn en via de knop Armed kan men de bewegingssensor activeren of weer uit zetten. Om hiervan gebruik te maken dient men een en ander eerst in te stellen. Dit doet men via de optie Settings van de camera. Tik daartoe op het pijltje links van beide knoppen. Er verschijnen nu twee extra knoppen, te weten Led On en Settings. Via Led On kan men de LED-verlichting aan de voorzijde van de camera aan- en uitzetten. Via Settings komt men in een tabblad met diverse instellingsopties. Bij Camera Name kan men eventueel de eerder opgegeven cameranaam wijzigen. Bij Recording Settings kan men het opnemen in- en uitschakelen, opnametype (Event only of Continuous) selecteren, de opnamekwaliteit (720p of 1080p) instellen, bij Recording Schedule een opnameschema opgeven (in dagen en uren) en via Event Notification de notificaties via app en/of email in- en uitschakelen. Via de knop Clear kan tot slot men de tot dat moment opgeslagen beelden in één keer allemaal verwijderen. Via Camera Settings kan men het geselecteerde WiFi-netwerk wijzigen, het volume van het geluid instellen, de cameramicrofoon aan- en uitzetten, het beeld eventueel kantelen en bij Motion Detection Zone een specifiek gebied selecteren voor bewegingsdetectie. Bij Time Zone Settings stelt met de tijdzone (UTC +1) in. Via de optie My Sharing kan men eventueel de notificaties en camerabeelden met derden delen en bij Video Password kan men – als extra beveiliging – een wachtwoord voor de videobeelden instellen. Via de knop Firmware Upgrade kan men controleren of er eventueel nieuwe firmware voor de camera beschikbaar is.

Praktijk

Na het openen van de app op smartphone of tablet komen we direct in het venster My Cameras. Hierin is een miniatuurbeeld van de geïnstalleerde camera te zien. Links van de cameranaam zien we een klein driehoekig icoontje flikkeren ten teken dat er verbinding wordt gemaakt met de desbetreffende camera. Als de verbinding tot stand is gekomen tikken we op het getoonde camerabeeld en wordt vervolgens een live videobeeld van de camera getoond. Boven het getoonde videobeeld zitten van links naar rechts knoppen om de resolutie te wijzigen (720p of 1080p), het geluid aan of uit te zetten en een knop om een snapshot te maken van het getoonde beeld. Deze opname wordt bewaard in de Camera roll van de smartphone of tablet. Onder het videobeeld zit een microfoonknop waarmee men eventueel kan communiceren met personen die voor de camera staan en een videoknop om een video-opname te starten. Ook ziet men hier het aantal kijkers en de wijze van verbinding (Local of Remote Connection). Als we onze smartphone of tablet kantelen dan wordt het videobeeld beeldvullend getoond met linksboven alleen de datum en de tijd. Wat opvalt is de uitstekende en vooral ook scherpe beeldkwaliteit. Ook in- en uitzoomen door middel van een knijpbeweging gaat prima. Voor lokale video-opslag is de Aurora eventueel te combineren met Synology NVR en zijn Surveillance Station oplossing.

Conclusie

Er is inmiddels een groot aantal IP-beveiligingscamera’s verkrijgbaar. We bekeken eerder al IP-beveiligingscamera’s van Canary, Nest, Netgear, Piper en Ring. De Zyxel Aurora onderscheidt zich positief met een gebruiksvriendelijke app, Full HD beeldkwaliteit, meegeleverd bevestigingsmateriaal en 16GB opslag in de Cloud. Minpunt is de magere beeldkwaliteit in het donker. De Aurora heeft geen ingebouwde infraroodverlichting en is ‘s nachts afhankelijk van de aan de voorzijde ingebouwde LED-verlichting om videobeelden te kunnen produceren. En die nachtbeelden ogen erg korrelig. Dat is jammer, want voor het overige voldoet deze fraai ogende IP-beveiligingscamera prima. De Zyxel Aurora heeft een adviesprijs van € 209,-. Wie op zoek is naar een IP-beveiligingscamera (zonder verplicht Cloud-abonnement) om overdag op afstand huis en haard in de gaten te houden, kunnen we de Zyxel Aurora zeker aanbevelen.

Kijk voor meer informatie op www.zyxel.com/nl/.