Review: Ashampoo Video Converter

De Duitse softwareontwikkelaar Ashampoo heeft onder de toepasselijke naam Ashampoo Video Converter een handig videoconversieprogramma op de markt gebracht. Met dit programma lost men een probleem op dat veel Windows-gebruikers plaagt: hoe video’s tussen de verschillende bestandsformaten, zoals AVI, MKV, MPEG, WMV of MP4, in slechts een paar klikken te converteren. Wij namen de proef op de som.

Ashampoo Video Converter is geschikt voor Windows 7, Windows 8/8.1 en Windows 10. Het telt meerdere voorinstellingen (presets) die gebruikers in staat stellen om video’s snel voor diverse apparaten, zoals iPad, iPhone, Apple TV, Android-apparaten, Sony PlayStation of Microsoft Xbox met resoluties tot 4K, te converteren. Ook profielen die helpen bij het optimaliseren van video’s voor de populaire videoportals als YouTube, MyVideo of Vimeo ontbreken niet. Volledige GPU-ondersteuning van en met NVENC en Intel HD Graphics zorgt voor een snelle conversie. De bediening van het programma is dankzij drag-&-drop functionaliteit kinderlijk eenvoudig en dankzij diverse ingebouwde videobewerkingsfuncties kan men helderheid, contrast, gamma, scherpte en verzadiging eventueel nog aanpassen. Ook het extraheren van audio naar MP3, AAC, OPUS, WVA, FLAC, OGG of WMA behoort tot de mogelijkheden. Ook het converteren van meerdere films tegelijk is dankzij de ingebouwde batchfunctie mogelijk.

Praktijk

Na installatie kan men het programma direct starten. De gebruikersinterface is helder en overzichtelijk. Men sleept de te converteren filmbestanden naar het vak Sleep uw video’s hier in en laat ze los of bladert er naartoe via de optie Video’s toevoegen. De videobestanden worden geladen en verschijnen in een lijst onder elkaar. Vervolgens klikt men onder Output formaat op Formaat selecteren. Er verschijnt een venster met maar liefst 14 tabbladen waarin men kan kiezen uit een groot aantal voorinstellingen. Het eerste tabblad heet Favorieten. Hierin kan men veelgebruikte voorinstellingen plaatsen door in het vak van het gewenste bestandsformaat op het sterretje rechtsboven te klikken. Op die manier kan men zijn of haar favoriete bestandsformaten groeperen. Verwijderen gaat door weer op het sterretje te klikken. Heeft men het gewenste bestandsformaat geselecteerd, dan kan men eventueel via een schuifbalk nog de kwaliteit instellen en bij Output Map geeft men de map op waar men de geconverteerde videobestanden wil opslaan. Linksonder kan men eventueel nog de optie Enkel videobestand creëren aanvinken. Het programma voegt dan alle geopende videobestanden in de getoonde volgorde samen tot één videobestand. Eronder staat ook nog de optie Na conversie uitschakelen. Dat is handig als men veel bestanden wil converteren en dat ’s nachts wil laten doen. Is alles naar wens, dan klikt men op de groene knop Converteren om het conversieproces te starten. Voortgangsbalken laten per videobestand de voortgang van het coderen zien.

Beeldverbetering

Een groot pluspunt van Ashampoo Video Converter is dat het over een ingebouwde video editor beschikt, waarmee de te converteren beelden op het gebied van helderheid, contrast, gamma, scherpte en verzadiging kunnen worden verbeterd. Deze editor is betrekkelijk eenvoudig en zit enigszins verstopt, maar het loont zeker de moeite om te kijken of men zijn of haar zelfgemaakte beelden nog kan verbeteren. Om deze editor te openen klikt men in de lijst van te converteren videobestanden op het instellingen-icoontje (radertje) rechtsboven. In het rechtervenster verschijnen na verloop van tijd een origineel en bewerkt videobeeld naast elkaar. Via de schuifbalken in het vak Editor rechts ervan kan men nu van boven naar beneden respectievelijk de helderheid, contrast, gamma, scherpte en verzadiging eenvoudig door te schuiven aanpassen. Het effect is direct zichtbaar in het videobeeld onder Bewerkt. Via de knop Reïnitialiseren kan men eventueel gedane aanpassingen weer ongedaan maken. Is men tevreden over de gedane beeldcorrecties, dan klikt men op OK. Dit proces herhaalt men eventueel voor alle te converteren videobestanden. Daarna gaat men verder met het conversieproces zoals hierboven besproken.

Conclusie

Ashampoo Video Converter is mede dankzij de talrijke ingebouwde voorinstellingen erg gemakkelijk in gebruik. Een homevideo omzetten voor gebruik op smartphone of tablet is kinderlijk eenvoudig. Handig daarbij is de ingebouwde video editor waarmee kleine beeldfoutjes, zoals een gebrek aan helderheid, het ontbreken van contrast of scherpte, eenvoudig door middel van schuifregelaars kan corrigeren. Ook het geschikt maken van filmpjes voor YouTube, Vimeo of Facebook behoort tot de mogelijkheden en dankzij de ingebouwde batchbewerking is het bewerken van volledige videocollecties ook geen probleem. Kortom, een veelzijdig en dankzij de eenvoudige gebruikersinterface ook een handig programma. Ashampoo Video Converter kost € 39,99, maar Ashampoo-leden betalen slechts € 19,99. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.ashampoo.com/nl/.