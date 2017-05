Review: Philips 328P6VJEB monitor

MMD, merklicentiepartner voor Philips Monitors, heeft met de Philips 328P6VJEB een nieuwe monitor met UltraClear 4K resolutie en een extra breed kleurengamma op de markt gebracht. Het grote 31,5 inch scherm geeft beeldbewerkers veel ruimte om mee te werken en te genieten van levendige, gedetailleerde beelden in Ultra High Definition. De geavanceerde Vertical Alignment (VA)-technologie zorgt daarnaast voor een hoog contrast. Wij probeerden dit nieuwe model uit.

Met een resolutie van 3840×2160 pixels is de Philips 328P6VJEB UltraClear 4K monitor geschikt voor zware CAD-applicaties, 3D graphics, 4K-videomontage of geavanceerde beeldbewerkingsprogramma’s als Photoshop CC en dergelijke. Verder maakt het scherm gebruik van SmartConnect voor 4K. Dit houdt in dat de monitor de nieuwste, meest geavanceerde multi-aansluitingen bevat. Hierdoor kunnen gebruikers video en audio op hoge resolutie streamen en genieten van de 4K-resolutie op 60 Hz. Daarnaast bevat het scherm een USB 3.0-aansluiting (5GB per seconde) en een MHL-aansluiting. Ook aan ergonomie is gedacht: de Philips Flicker-free technologie gaat vermoeidheid van de ogen tegen en de SmartErgoBase maakt het mogelijk om het scherm naar voorkeur te verstellen. Het LCD-paneel wordt omlijst door een matzwarte rand met midden onder het bekende Philips logo op een zilveren ondergrond. Het geheel oogt rustig en chic. De UltraColor-technologie in het paneel is tot stand gekomen dankzij innovatieve aanpassingen aan de chemische samenstelling van de kleurchips en de LED-backlights. Hierdoor wordt het kleurgamma wijder. Het kleurgamma van een monitor is de verzameling kleuren die hierdoor kunnen worden weergegeven. Monitoren met UltraColor-technologie kunnen tussen de 85% en de 95% van het NTSC-gamma leveren, terwijl andere monitoren maximaal 72% kunnen tonen. UltraColor breidt dus het bereik uit van kleuren die waargenomen kunnen worden door de gebruiker. En dit zorgt voor een meer realistischer ervaring.

Installatie

De Philips 328P6VJEB wordt geleverd inclusief draaibare voet, netvoedingskabel, audiokabel, HDMI-kabel, DP-kabel, VGA-kabel, MHL-kabel, USB-kabel, Dual-link DVI-kabel, Quick Start handleiding en een cd-rom met handleiding en drivers. Kortom, voor elk denkbare aansluiting wordt een kabel meegeleverd. De SmartErgoBase voet dient in elkaar te zetten en met vier schroeven aan de monitor te bevestigen. Dankzij deze draai- en kantelbare voet kan de monitor 170 graden naar links en rechts draaien, 20 graden achterover kantelen, 5 graden naar voren kantelen en 18 cm omhoog worden geschoven. Ook kan de monitor 90 graden naar rechts kantelen en in portretmodus worden geplaatst. En dat alles gaat allemaal erg soepel en gedempt. Prima! De omlijsting en voet van de monitor zijn uitgevoerd in matzwart met hier en daar enkele zilverkleurige accenten en het geheel ziet er chique uit. Rechtsonder zit in de omlijsting een vijftal tiptoetsen waarmee men de monitor kan bedienen. Aan de rechter zijkant zit een vijftal USB-poorten. Handig voor het aansluiten van USB-sticks, draagbare harddisks of NAS-apparatuur, maar ook voor het opladen van smartphones en dergelijke. Na het aansluiten van de monitor op de PC kan men het beste online de meest actuele driver downloaden en installeren. Daarna is de monitor klaar voor gebruik.

Praktijk

De monitor heeft subtiele aanraakknoppen om de monitor aan te zetten en om aanpassingen aan de monitorinstellingen en het geluidsniveau toe te passen. Door de meest rechterknop aan te tippen zet men de monitor aan en uit. De meest linker tiptoets opent het menu SmartImage met de opties Kantoor, Foto, Film, Spel, Economie, Smart Uniformity en Uit. Dit betreft voorinstellingen van de beeldweergave voor specifieke toepassingen. Via de knop links van de aan/uit-knop kan men het bedieningsmenu op het scherm oproepen. Dit bestaat uit de tabbladen Invoer, Beeld, PIP/PBP, Audio, Kleur, Taal, OSD instellingen en Setup. Via de toetsen ernaast kan men door de genoemde tabbladen en submenu’s bladeren en instellingen wijzigen. Via de menu-optie Beeld kan men onder andere de helderheid, het contrast en de scherpte handmatig aanpassen en via de optie Kleur kan de kleurtemperatuur en RGB-kleuren handmatig worden aangepast. Ook kan men in de diverse menu’s nog tal van andere zaken aanpassen. Al met al zijn er voldoende instelmogelijkheden om het scherm naar eigen inzicht te ‘fine tunen’.

Conclusie

De Philips 328P6VJEB monitor is ons prima bevallen. Dankzij de UltraClear 4K-resolutie is het beeld scherp en het grote beeldvlak biedt heerlijk veel werkruimte. De beeldkwaliteit is mede dankzij de UltraColor-technologie uitstekend en de matzwarte omlijsting oogt rustig en chic. Al met al is het een uitstekende monitor. De Philips 328P6VJEB heeft een adviesprijs van € 699,- en dat is gezien de geboden kwaliteit alleszins redelijk. Op basis van de uitstekende beeldkwaliteit en de prima prijs-kwaliteitsverhouding is een Breekpunt PlusPunt op zijn plaats. Op Bol.com is deze 32 inch monitor nu al te koop voor slechts € 599,-. Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.philips.com/monitors.