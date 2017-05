Het beveiligingen van uw computer en bewaren van uw privacy bij het surfen op internet is erg belangrijk. Maar welke maatregelen moet u nemen om veilig gebruik te maken van internet zonder virussen op uw pc te krijgen? Wat kunt u doen om te voorkomen dat cybercriminelen er met uw persoonlijke gegevens vandoor gaan? Hoe zorgt u ervoor dat u veilig internetbankiert en online winkelt? U moet er toch niet aan denken dat uw persoonlijke gegevens op straat liggen of uw bankrekening wordt geplunderd! Bij uitgeverij Visuals Steps is onder de titel PC beveiligen, back-uppen en schoonmaken voor senioren (ISBN 9789059050105) een boek verkrijgbaar met als onderwerp de beveiliging van en het veilig omgaan met een personal computer.

Het 214 pagina’s tellende boek telt vier hoofdstukken, genaamd Uw computer beveiligen, Uw privacy bewaren, Back-ups maken en Uw computer schoonmaken. In de eerste twee hoofdstukken wordt met stap-voor-stapinstructies volgens de bekende Visual Steps-methode uit de doeken gedaan hoe u uw computer beveiligt tegen virussen en spyware. Uitgelegd wordt welke maatregelen u moet nemen in uw internetbrowsers, e-mailprogramma en voor de gehele pc. In het derde hoofdstuk draait het om het maken van een back-up. Met een actuele reservekopie raakt u bij een computercrash niet uw waardevolle, persoonlijke bestanden en foto’s kwijt. Onderhoud is het laatste onderwerp in deze stap voor stap-titel. U leert in het vierde hoofdstuk uw computer opschonen door programma’s en onnodige bestanden te verwijderen en uw harde schijf te controleren om uw pc efficiënter te laten werken. Het boek is geschikt voor gebruikers computer met Windows 7 en 8.1. Het boek kost € 9,95 en is onder andere te koop bij Bol.com.