Download: Backup Maker

Virussen, malware of een defecte harde schijf kunnen er toe leiden dat kostbare data in de vorm van foto’s, video’s of documenten voor altijd verloren kunnen gaan. Het regelmatig maken van een back-up is dan ook geen overbodige luxe. De Duitse fabrikant ASCOMP Software GmbH heeft daarvoor het freewareprogramma Backup Maker op de markt gebracht dat eenvoudig in gebruik is. Wij namen de proef op de som.

Backup Maker is geschikt voor computers met Windows XP, Vista, 8 of 10 als besturingssysteem. Het programma is beschikbaar in een Standard (gratis voor privégebruik) en een Professional Edition (€ 25,-). Na installatie van de freewareversie verschijnt een hoofdvenster met daarin twee grote knoppen, genaamd Backup en Terughalen. De eerste knop is bedoeld om een nieuwe back-uptaak aan te maken. Na het klikken om deze knop verschijnt de Backup Wizard voor het aanmaken van een periodieke back-up. Klik hier op Volgende. Het venster dat nu verschijnt telt twee tabbladen genaamd Simple selection en Bestanden & Mappen. In het tabblad Simple selection kan men een aantal standaard mappen, zoals Afbeeldingen, Cameraroll, Documenten, Muziek, Podcasts, SavedPictures en Videos aanvinken. Ook bladwijzers van Google Chrome en Internet Explorer, evenals emailbestanden van Outlook en Windows Mail kunnen in dit venster worden geselecteerd. In het tabblad Bestanden & Mappen kan men individuele mappen en bestanden aanvinken om op te nemen in een back-up taak.

Taak aanmaken

Het aanmaken van een back-uptaak is niet moeilijk. Vink in een van de twee tabbladen de gewenste mappen aan en klik op Volgende. In het volgende venster kan men bij Backup met interval/op bepaalde tijd de gewenste interval en tijd opgeven. Men kan er ook voor kiezen om de back-up te koppelen aan een systeemgebeurtenis, bijvoorbeeld bij het opstarten of afsluiten van Windows. In Backup restricties kan men een tijdskader opgeven waar binnen de back-up moet plaatsvinden. Vink de gewenste optie(s) aan en klik op Volgende. Nu kan men de wijze van back-up instellen: kies Volledige backup of Gedeeltelijke backup. De laatste optie is handig na een eerste volledige backup, want dan worden alleen de nieuwe en gewijzigde bestanden veiliggesteld. Klik weer op Volgende en selecteer in het volgende venster de locatie waar de back-upbestanden moeten worden opgeslagen. Dit kan een aangesloten USB-schijf, een netwerkmap, een map in de Cloud, een cd of dvd of een FTP-map zijn! Handig is de optie om het back-upbestand eerst lokaal op te slaan en daarna te verplaatsen. Selecteer de gewenste optie(s) en klik op Volgende. Geef tot slot de back-uptaak een naam en klik op OK. De nieuwe taak verschijnt nu in de lijst met taken en zal op de geplande dagen en tijdstip worden uitgevoerd. Via de knop Uitvoeren rechtsonder kan men ook direct de back-uptaak activeren.

Terugzetten

De eerste keer dat men een back-uptaak uitvoert, kan het even duren voordat alles is veiliggesteld. Temeer, daar de back-up ook nog een keer gecontroleerd wordt. Daarna gaat het vlotter, mits men ervoor gekozen heeft om alleen de nieuwe en gewijzigde bestanden op te slaan. De back-up zelf wordt opgeslagen in een ZIP-bestand. Om een beschadigd bestand of map, na bijvoorbeeld een harddisk crash, terug te plaatsen start men Backup Maker en kiest men de optie Ophalen. Via de Verkenner selecteert men het ZIP-bestand van de laatste back-up en klikt men op Openen. In het volgende venster van de Wizard backup terughalen kan men nu bestanden en/of mappen aanvinken die men terug wil zetten. Na het maken van de selectie, klikt men op Volgende en in het volgende venster kan men er voor kiezen op de selectie op de oorspronkelijke plaats (Restore to source folder) of om elders op de hardisk (Restore to selected folder) op te slaan. Maak een keuze en klik tot slot op de knop Restore. De geselecteerde bestanden en/of mappen worden vervolgens op de geselecteerde plek teruggeplaatst. Klik tot slot op Sluiten en sluit Backup Maker. Dat is alles!

Conclusie

In een tijd waarin malware bedreigingen steeds talrijker zijn, is het maken van een regelmatige back-up van belangrijke bestanden niet onverstandig. Het programma Backup Maker doet wat het beloofd en het beste nieuws is dat de Standard Edition ook nog eens voor privégebruik gratis is. Pluspunten zijn dat men de back-up automatisch kan laten plaatsvinden op een specifiek tijdstip of bijvoorbeeld na het afsluiten van de computer en dat het aanmaken van specifieke back-uptaken dankzij de wizard betrekkelijk eenvoudig is. Ook het terugplaatsen verloopt dankzij een wizard soepel en probleemloos. Kortom, Backup Maker is een prima freewareprogramma dat we dan ook van harte aanbevelen. Het kan hier worden gedownload.

Kijk voor meer informatie op www.ascomp.de.