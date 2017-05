Bijna 800.000 huishoudens smart in beveiliging en veiligheid

Bijna 800.000 Nederlandse huishoudens (11%) hebben slimme apparaten voor beveiliging en veiligheid in huis. Vooral IP- en beveiligingscamera’s zijn populair. De grootste groeipotentie is voor slimme rook-, CO- en CO2-melders. Het bieden van een veilige woonomgeving voor de consument biedt kansen voor meer partijen dan enkel producenten van apparatuur. Partijen als KPN en Nuon proberen ook voet aan de grond te krijgen door beveiliging en veiligheid als een dienst aan te bieden. Dit blijkt uit de Smart Home Monitor 2017, een onderzoek van Multiscope onder 5.500 Nederlanders.

Extra veiligheid en controle over het huis zijn een belangrijkste motivatie. Eén op de tien (11%) Nederlandse huishoudens heeft slimme apparaten in huis in de categorie Beveiliging & Veiligheid. Hierbinnen zijn vooral IP- en beveiligingscamera’s (5%), slimme rook-, CO- en CO2-melders (4%) en beveiligingssystemen (3%) populair. Bijna zes op de tien (57%) geven aan dat deze slimme apparaten zorgen voor extra veiligheid. Daarnaast geeft het ze op afstand controle over wat er in huis gebeurt (39%) en biedt het meer gemak en comfort (30%). Er zijn veel spelers actief in de categorie slimme beveiliging en veiligheid. Foscam is marktleider in slimme beveiligingscamera’s. In slimme beveiligingssystemen zijn Verisure, HomeWizard en WoonVeilig de grootste spelers. Honeywell leidt de dans bij de slimme melders. De interesse van consumenten in slimme apparaten voor beveiliging en veiligheid stijgt. Vooral slimme melders kunnen op meer interesse rekenen. Vorig jaar was één op de tien consumenten geïnteresseerd in slimme rook-, CO- en CO2-melders. Dit jaar is dit opgelopen naar 15%, in potentie dus 1,2 miljoen huishoudens.

Energieleveranciers en telecomproviders

Niet alleen producenten zijn actief in deze productgroep. Ook andere spelers, zoals energieleveranciers (Nuon) en telecomproviders (KPN) proberen in dit segment voet aan de grond te krijgen. KPN biedt met KPN SmartLife Veilig een complete oplossing inclusief contact met een alarmcentrale. Consumenten zijn positief over een dergelijke rol van telecomproviders (31% positief, vorig jaar nog 19%). Een groot deel geeft zelfs aan dat ze bereid zijn over te stappen naar een andere provider als die wel een aanbod heeft rondom Beveiliging & Veiligheid en hun huidige provider niet. De resultaten uit dit persbericht komen uit de Smart Home Monitor 2017 en zijn tot stand gekomen door een grootschalig onderzoek onder het Multiscope online consumentenpanel, waarbij ruim 5.500 respondenten het onderzoek volledig hebben ingevuld.

