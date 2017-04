Bij uitgeverij Van Duuren Media is een handig boekwerkje verschenen met alle Windows 10 toetscombinaties. Dankzij de besproken toetscombinaties in Windows 10 toetscombinaties (ISBN 9789059409576) kun je vele handelingen overslaan bij het werken op je Windows 10 PC.

Je hoeft geen tijd meer te verspillen aan het zoeken in menu’s, want je hebt alle functies direct binnen handbereik. Dit scheelt veel tijd! In dit handige boekje vind je ook tal van toetscombinaties voor programma’s die standaard in Windows 10 zitten, zoals Agenda, Edge, Internet Explorer, Rekenmacine, Verkenner, Mail, Paint, Kaarten en WordPad. Maar ook de toetscombinaties in Microsoft Word (2013 en 2016) en Surface Hub ontbreken niet! En je leert ook hoe je toetscombinaties kunt gebruiken om snelkoppelingen te openen. Het compacte boekje telt 80 pagina’s en wordt geleverd inclusief een webversie waardoor men ook online toegang heeft tot de inhoud. Een prima naslagwerkje dat € 9,99 kost en onder andere verkrijgbaar is bij Bol.com.