De computer goed beveiligen is voor veel mensen geen probleem meer. Ze voeren regelmatig updates en anti-virusscans uit. Op hun tablet worden deze maatregelen echter vaak nog niet getroffen. Toch is dat zeer belangrijk, want ook tablets worden steeds vaker doelwit van aanvallen van cybercriminelen. Bij uitgeverij Visuals Steps is onder de titel Tablet beveiligen, back-uppen en onderhouden (ISBN 9789059053403) een boek verschenen met als onderwerp de beveiliging van en het veilig omgaan met een tablet.

Het 134 pagina’s tellende boek telt drie hoofdstukken, genaamd Uw tablet beveiligen, Uw privacy bewaren en Back-ups maken en de tablet onderhouden. In het eerste hoofdstuk wordt de tablet door middel van stap voor stap-instructies op diverse zaken gecontroleerd of deze goed beveiligd is. Niet alleen of de laatste updates zijn geïnstalleerd en of een antivirus-app is ingesteld, maar ook op welke wijze het tablet moet omgaan met cookies en locatie-instellingen. In het tweede hoofdstuk wordt bewustwording gekweekt voor het verstandig omgaan met internet op het tablet. U moet er toch niet aan denken dat persoonlijke gegevens op straat liggen of een bankrekening wordt geplunderd! In het derde hoofdstuk staat het maken van een back-up centraal. Met deze reservekopie raakt u bij een crash nooit uw waardevolle, persoonlijke bestanden en foto’s kwijt. Het wordt allemaal besproken in deze gebruiksvriendelijke uitgave met stap-voor-stapinstructies volgens de bekende Visual Steps-methode. Het boek is geschikt voor gebruikers van een iPad, Samsung Galaxy Tab of een andere Android-tablet. Het is een informatieve gids voor tabletgebruikers die gesteld zij op een goede beveiliging en privacy! Het boek kost € 12,95 en is onder andere te koop bij Bol.com.