Review: Samsung Gear S3 Classic

Samsung heeft onder de naam Gear S3 twee nieuwe smartwatches op de markt gebracht, te weten de Gear S3 Classic en Gear S3 Frontier. De Classic heeft een klassieke uitstraling en de Frontier oogt wat sportiever. Met beide horloges is het niet meer nodig om altijd je telefoon te raadplegen, omdat je kan reageren op inkomende oproepen, berichten lezen en meer. De Gear S3 smartwatches zijn sinds kort ook compatible met iOS van Apple. Wij bekeken het Classic model.

De Samsung Gear S3 Classic oogt als een traditioneel horloge. Met afmetingen van 46×12,9×49 mm en een gewicht van 62 gram is het wel een stevig uitgevallen polshorloge. Het horloge wordt geleverd inclusief een draadloze USB-lader, handleiding en twee horlogebandjes (maat S en L). Het geheel zit verpakt in een chique ronde doos. Voor de bediening beschikt de Gear S3 over een twee knoppen aan de zijkant, een rond aanraakscherm met daar omheen een draairing. De Gear S3 oogt degelijk, is spatwaterdicht, heeft 4GB opslaggeheugen en een scherp Super Amoled-scherm met een resolutie van 360×360 pixels. Standaard is de Gear S3 al voorzien van diverse apps, waaronder een weer-app, muziekspeler, alarm, wereldklok, hoogte-barometer enzovoort. Verder wordt een aantal zogeheten watchfaces of horlogestijlen meegeleverd waarmee men de weergave van het horloge kan wijzigen. Een volle accu is volgens opgave van de fabrikant toereikend voor vier dagen normaal gebruik.

Gear S-app

Om gebruik te kunnen maken van de Gear S3 dien je het horloge te koppelen aan je smartphone via de Gear S-app. Naast Android wordt sinds kort wordt iOS van Apple ondersteund. Dat betekent dat iPhone-gebruikers die niet zo gecharmeerd zijn van de vierkant Apple smartwatches nu ook de ronde Gear S kunnen gebruiken in combinatie met hun iPhone. Wij hebben de Gear S3 Classic gekoppeld aan een iPhone 6 Plus. De koppeling verliep in eerste instantie niet geheel probleemloos, maar nadat de bluetooth-verbinding tot stand was gekomen werkte alles verder goed. In deze app is een belangrijke plaats ingeruimd voor S Health, de gezondheidsapp van Samsung. De app houdt onder andere bij hoeveel stappen je op een dag hebt gedaan, hoe vaak je een trap bent opgelopen, je hartslag en als je het horloge ’s nachts aanhoudt ook slaapgegevens. Ook kan je het aantal gedronken glazen water en koppen koffie handmatig bijhouden. De app geeft ook een waarschuwing als je te lang stil hebt gezeten en vraagt je om weer te gaan bewegen. Sportieve activiteiten worden automatisch herkend en ondergebracht onder Wandelen, Hardlopen, Fietsen of Trektocht. En dankzij de ingebouwde GPS hoeft men ook niet meer een smartphone mee te nemen om de afgelegde route in kaart te brengen. In de app kan men bij Batterij ook de actuele status van de batterij zien en bij Voorgestelde apps worden suggesties gedaan voor apps. Tot slot kan men via het tabblad Instellingen via de opties Meldingen, Apps, Gear Music Manager, Afbeelding verzenden, Zoek mijn Gear, S Health, Samsung Galaxy Apps, Info Gear en Info Samsung Gear-app, tal van zaken instellen of wijzigen.

Praktijk

De Gear S3 Classic is aan de grote kant en paste maar net om mijn pols. Het meegeleverde bandje voldeed prima, maar oogt wel erg saai. Gelukkig is er een groot aanbod van horlogebandjes voor de Gear S3 beschikbaar. Het scherm is helder en goed leesbaar en de bediening via de knoppen aan de zijkant, het aanraakscherm en de draairing voldeed prima. Vooral de draairing in combinatie met het aanraakscherm werkte erg plezierig en intuïtief. Door draaien aan de ring en aantikken en vegen op het scherm kan men vlot door tal van zaken navigeren. Van de twee knoppen aan de zijkant van het horloge, gebruik je de onderste het meest en dat is eigenlijk onhandig. Het was beter geweest als dat andersom zou zijn, dat zou veel beter werken. Het grootste probleem zit hem echter in de beschikbare apps. Wie op zoek gaat naar echt praktische apps, komt al snel tot de conclusie dat die op de vingers van één hand zijn te tellen. Van de Nederlandse apps zijn Buienradar en NU.nl vermeldenswaard. Kijken we in de wekelijkse top 500 dan zien we vooral veel apps met horlogestijlen. De app van Google maps – toch een interessante applicatie – krijgen we niet aan de praat en dat is jammer. Nee, het enige dat eigenlijk echt goed functioneert is S Health app van Samsung.

Conclusie

De Samsung Gear S3 Classic is een fraai ogende smartwatch, maar wel iets aan de grote kant. De bediening met draairing, aanraakscherm en knoppen is doordacht en werkt in de praktijk prima. Het grootste probleem – en daar hebben ook andere merken last van – is het vinden van nuttige apps. We konden een handjevol aardige apps vinden, maar dat was het dan. De standaard op de Gear S3 geïnstalleerde S Health-app is misschien wel de beste app die momenteel beschikbaar is. De app met hartslagfunctie biedt veel inzicht in de gezondheid en het gedragspatroon van de drager. Ook handig is dat alle meldingen van de gekoppelde smartphone op het scherm van de Gear S3 kunnen worden getoond. Hierdoor kan de smartphone wat vaker in de broekzak blijven. De Samsung Gear S3 Classic kost € 399,- en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.samsung.nl.