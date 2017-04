Panasonic introduceert nieuwe Travel Zoom-camera

Nieuw van Panasonic is de Lumix DC-TZ90 aan, een nieuwe ‘travel zoom’ camera in zakformaat. De beeldkwaliteit is hoog en de camera biedt unieke Panasonic-functies, zoals 4K-Photo. Hij is ideaal voor op reis en beschikt over een groot aantal speciale kenmerken, zoals een 30x optische zoom (vergelijkbaar met 24-720mm op een 35mm-camera), een verbeterde beeldsensor en een nieuw kantelbaar touch scherm.

De ultragroothoeklens van 24mm is geweldig veelzijdig en het zoomobjectief heeft een bereik tot 720 mm in de telestand. Het is een Leica DC Vario-Elmar-lens die voldoet aan de strenge normen van Leica. Vastgelegde beelden zijn daardoor haarscherp met minimale vertekening en lichtvlekken (flare). Mede dankzij de ingebouwde Power O.I.S.-functie zijn beelden altijd scherp, bij elke brandpuntsafstand. Met de nieuwe 20,3-megapixel High Sensitivity MOS-beeldsensor is de resolutie verhoogd ten opzichte van de TZ80, de voorganger van de TZ90. In combinatie met de zeer krachtige Venus-beeldprocessor zorgt de beeldsensor voor een hoge beeldkwaliteit bij uiteenlopende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in situaties met weinig licht.

4K-Photo

De TZ90 beschikt over de innovatieve 4K-Photo functie van Panasonic. Een speciale knop op de body van de TZ90 geeft toegang tot de verschillende 4K-Photomodi. Spontane momenten kunnen worden vastgelegd bij 30 bps. Uit de vastgelegde beelden kunnen vervolgens foto’s worden gehaald met een resolutie van 8-megapixels – groot genoeg voor een afdruk op A3-formaat. Daarnaast zijn er verschillende andere handige functies die gebruikmaken van de 4K-technologie. Met Post Focus kan de gebruiker het scherpstelpunt wijzigen nádat de opname is gemaakt en met Focus Stacking kan de scherptediepte achteraf worden aangepast door meerdere beelden samen te voegen. Door de supersnelle autofocus (AF) hoeft er nooit meer een fotomoment te worden gemist. De TZ90 beschikt over de DFD (Depth From Defocus) technologie van Panasonic waardoor deze in slechts 0,1 sec. scherpstelt. Verder kan de gebruiker burstopnames maken bij 10 (AF-S) bps of 5 (AF-C) bps. Tot de verschillende AF-functies behoren Touch AF, 49-point AF en Low Light AF, zodat onder uiteenlopende omstandigheden op het juiste punt kan worden scherpgesteld. Voor de gebruiker die graag handmatig scherp wil stellen, zijn er een aantal handige functies, zoals Focus Peaking en MF Assist.

Selfies

De leukste selfies zijn nu gemakkelijker vast te leggen dan ooit. Als eerste camera in de serie is de TZ90 namelijk uitgerust met een 3 inch touchscreen met 1.040.000 pixels dat ook naar voren kan worden gekanteld. Door het scherm te draaien schakelt de camera automatisch over naar de Self Shot-modus. Bij het vastleggen van het perfecte zelfportret heeft de gebruiker veel opties en de nieuwe 4K-Selfiemodus zorgt ervoor dat het beeld precies de juiste uitstraling krijgt. Een andere nieuwe functie is Panorama Selfie. Hierbij wordt de gebruiker midden in een uitgestrekt landschap geplaatst – ideaal voor reisfoto’s. Met Background Control krijgen portretten een professionele uitstraling en met de Beauty-functies ziet iedereen er altijd op zijn best uit. Met de Buddy- en Face Shutter kan de camera zelfs handsfree worden gebruikt doordat de camera automatisch een foto neemt als de gebruiker een bepaalde pose aanneemt.

Elektronische zoeker

Naast het scherm aan de achterkant heeft de camera ook een 0,2-inch EVF (Electronic View Finder) met 1.166.000 pixels, zodat de gebruiker zelf kan bepalen hoe hij een compositie kiest. Een oogsensor schakelt de elektronische zoeker automatisch in als dat nodig is terwijl de gebruiker het touchscreen kan gebruiken om een AF-punt in te stellen. Geavanceerde instellingen en bedieningsknoppen voor totale controle Ervaren gebruikers zullen het prettig vinden dat er verschillende handmatige bedieningsopties en geavanceerde mogelijkheden zijn, zodat zij de instellingen precies kunnen afstemmen op hoe zij opnames willen maken. De camera biedt een volledig pakket aan handmatige en halfautomatische modi (PASM) en er kunnen ook opnames worden vastgelegd in het flexibele RAW-formaat. Met de bedieningsring rond de lens van de TZ90 kan bijvoorbeeld het diafragma worden ingesteld en met de bedieningsknop op de achterkant van de camera kunnen andere instellingen worden aangepast.

Video

Met de TZ90 kunnen niet alleen probleemloos prachtige foto’s worden gemaakt. De camera biedt ook een scala aan geavanceerde videofuncties. Zo is het mogelijk om vloeiende, hoge resolutie 4K-video’s op te nemen in 3840×2160 bij framesnelheden tot 30p. En niet alleen dat, de TZ90 beschikt over een groot aantal functies die helpen om de best mogelijke video’s vast te leggen, zoals kantelcorrectie en beeldstabilisatie over 5 assen. 4K Live Cropping kan worden gebruikt om te pannen en de compositie aan te passen nadat de opname is gemaakt. Ook kunnen er prachtige video’s op hoge snelheid worden opgenomen bij 120 bps/100 bps in Full HD voor een indrukwekkend slow-motioneffect. Verder kunnen prachtige nachtopnames worden gemaakt met de Light Composition-modus en de functie Creative Filters voorziet beelden (ook panorama-opnames) van grappige, indrukwekkende of artistieke effecten. Met de 3-cm macrofunctie kan de gebruiker onderwerpen van heel dichtbij fotograferen voor beeldvullende opnames van insecten, bloemen en andere kleine voorwerpen. De TZ90 kan via Wi-Fi worden verbonden met een smartphone of tablet. De gebruiker kan de camera dan op afstand bedienen of beelden overzetten naar het toestel om deze snel te kunnen delen op social media of via e-mail.

De Panasonic Lumix DC-TZ90 is verkrijgbaar in het zilver of zwart en heeft een adviesprijs van € 429,-

Kijk voor meer informatie op www.panasonic.nl.