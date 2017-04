Canon introduceert PowerShot SX730 HS

Canon heeft haar serie PowerShot SX compactcamera’s voor op reis met een slank en krachtig superzoommodel, te weten de PowerShot SX730 HS, uitgebreid. Deze camera is een krachtpatser die gemakkelijk in een jaszak past en combineert een 20,3-megapixel CMOS-beeldsensor met het vermogen van de DIGIC 6 beeldprocessor. Dit stelt de PowerShot SX730 HS in staat reeksopnamen te maken met 5,9 bps, zodat je nooit een moment mist. Of het nu gaat om spontane straatoptredens in steden die je voor het eerst bezoekt of om schitterende zonsondergangen of betoverende landschappen, de PowerShot SX730 HS is voor al je avonturen de perfecte reispartner.

De Canon PowerShot SX730 HS is uitgerust met een groothoeklens met 40x optische zoom en 80x ZoomPlus – daarmee is deze camera perfect voor het maken van opnamen van dichtbij én veraf. Met een dikte van slechts 39,9 mm past de camera gemakkelijk in je rug- of broekzak, zodat het de ideale camera is om onderweg opnamen mee te maken. Met hoge AF-snelheden van 0,12 seconden en 8 Intelligent IS-modi plus geavanceerde vijfassige Dynamic IS wanneer je videobeelden vastlegt, blijven je foto’s en Full HD opnamen haarscherp en stabiel, zelfs wanneer iets in je omgeving of een hand trillingen veroorzaakt.

Creativiteit

Geef je creativiteit de vrijheid met de Creative Shot-modus van de PowerShot SX730 HS. Deze functie is onderweg snel en gemakkelijk te gebruiken en de camera produceert met een reeks aan filters en effecten automatisch vijf extra versies van je opname, zodat je je onderwerp op nieuwe en onverwachte manieren kunt vastleggen. Voeg met de Short Clip Movie-modus een creatief accent toe aan je Instagram story. De Short Clip Moviemodus registreert vier of vijf seconden durende Full HD-clips met een reeks aan weergaveopties, waaronder slow en fast motion. Dankzij het grote, kantelbare 7,5 cm LCD-scherm kun je ook onder de meest moeilijke hoeken fotograferen en filmen, zodat je bij elke scène een creatieve compositie kunt vastleggen. De datumfunctie stelt je in staat om elk deel van je expedities over de hele wereld nauwkeurig te documenteren.

Vastleggen, delen en herinneren

Of je nu in een ver land een tempel bezoekt of dichter bij huis een stedentrip maakt, de WiFi-connectiviteit stelt je in staat direct verbinding te maken met je smartphone en de belangrijkste momenten te delen met vrienden en familie. Via Bluetooth zorg je voor een permanente verbinding tussen je camera en smartphone, zodat je je foto’s kunt bekijken terwijl je camera veilig is opgeborgen in je tas. De Bluetooth-connectiviteit stelt je ook in staat om de camera op afstand te bedienen en is perfect voor groepsselfies, zodat je nooit de nieuwe vrienden vergeet die je ontmoet. En met de Camera Connect-app kun je de opnamelocatie synchroniseren met de GPS-gegevens van je smartphone om zo nauwkeurig de route van je avonturen te volgen, ongeacht waar de reis naartoe gaat.

De Canon PowerShot SX730 HS heeft een adviesprijs van € 409,99.

Kijk voor meer informatie op www.canon.nl.