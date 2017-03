Onze smartphone dient vaker te worden opgeladen dan ons lief is. Soms zelfs een aantal keer per dag. Hiervoor moeten we elke keer een laadkabel in de connector pluggen en na het opladen er weer uittrekken. Met alle risico’s van dien. De laadpoort connector van de telefoon of tablet, maar ook de kabel kan door veelvuldig gebruik immers beschadigd raken. Ook kan er stof in de laadpoort komen dat op den duur voor schade kan zorgen. Voor deze problematiek is de WSKEN X-Cable mini 2 magnetische kabel ontworpen.

Het laden en synchroniseren van smartphone of tablet is met deze hoogwaardige kabel kinderspel. Men plaatst de kleine connector eenmalig in de poort van de telefoon. Dankzij het kleine formaat van de connector kan deze ook probleemloos worden gebruikt als de smartphone of tablet in een hoes zit. Breng vervolgens de kabel naar de connector toe en de ingebouwde magneten trekken beide vanzelf naar elkaar toe om daarna vast te klikken. Niks meer priegelen met de kleine MicroUSB- of Lightning-connector, maar in een soepele beweging sluit men de kabel dankzij de magneten aan op de connector in telefoon of tablet.

Handig voor het bijladen van de telefoon in de auto of – dankzij het LED-lampje op de kabel – in het donker. De WSKEN X-Cable mini 2 is verkrijgbaar in een MicroUSB-uitvoering voor Android-apparaten en Lichtning-uitvoering voor iPhone en iPad. Wie eenmaal gewend is aan deze handige manier van aansluiten, wil niet meer anders. De kabel met connector kost € 29,95 en is onder andere te koop op Bol.com. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.digitrading.nl.