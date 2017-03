Review: Rikomagic MK22/Plus mediaspeler

Nieuw van Rikomagic is de MK22/Plus mediaspeler. Deze goed uitgeruste Android-mediaspeler geeft je games en films een boost. Met de MK22/Plus mediaspeler kun je probleemloos zware videogames spelen, online tv-diensten – zoals Netflix – streamen of (zelfgemaakte) films via de standaard geïnstalleerde Kodi-mediaspeler in 4K-kwaliteit bekijken. Wij namen de proef op de som.

De Rikomagic MK22/Plus mediaspeler is uitgerust met een 64 bit Amlogic s912 OctaCore processor, een Mali T820 GPU en 3GB DDR3 RAM-geheugen. Met deze goed uitgeruste mediaspeler kun je de zwaarste games spelen, snel HD-films streamen en geniet je bij alles van een hoge resolutie beeldkwaliteit. De MK22/Plus ondersteunt zelfs videobestanden met 4K-resolutie. De dual-band WiFi-ontvanger met externe antenne zorgt er bovendien voor dat je altijd kunt genieten van een goede WiFi-ontvangst, zowel op de standaard 2,4 GHz als op de minder drukke 5 GHz-frequentie. Opslaan van mediabestanden doe je op het uitgebreide interne geheugen; de MK22/Plus heeft maar liefst 32 GB eMMC-geheugen, wat geoptimaliseerd is voor multimediabestanden. Is dat nog niet genoeg, dan biedt de mediaspeler de mogelijkheid om een MicroSD-kaart bij te plaatsen voor extra geheugen. De Rikomagic MK22/Plus draait op het Android 6-besturingssysteem. Met de meegeleverde afstandsbediening en HDMI-kabel is de Rikomagic MK22/Plus snel en gemakkelijk te installeren.

Installatie

De Rikomagic MK22/Plus mediaspeler wordt geleverd in een doos met daarin de mediaspeler, netvoeding, HDMI-kabel en afstandsbediening. De benodigde twee AAA-batterijen voor de afstandsbediening worden niet meegeleverd. De mediaspeler en afstandsbediening zijn vervaardigd van kunststof. Aan de achterzijde van de MK22/Plus zien we naast de antenne van links naar rechts twee USB-poorten, een optische-poort, AV-poort, HDMI-uitgang, LAN-poort en de aansluiting voor de netvoeding. Aan de rechterkant zit nog een USB-poort, een MicroSD-slot en een gaatje met daarin een reset-knop. Het aansluiten van de MK22/Plus op een TV is niet al te moeilijk: men sluit het apparaat met de HDMI-kabel op een vrije HDMI-poort van de TV aan, steekt de netvoeding in het stopcontact en start het apparaat via de afstandsbediening. Standaard zijn diverse veelgebruikte apps, zoals YouTube en Kodi, al in de map My Apps op de mediaspeler geïnstalleerd, waardoor je direct na het aansluiten al gebruik kunt maken van deze mediaspeler. Wel van tevoren zorgen dat men twee AAA-batterijen in huis heeft, want anders kan men de afstandsbediening niet gebruiken!

Beeldkwaliteit

Wij hebben de MK22/Plus aangesloten op een 4K Philips TV en een USB-stick met een aantal 4K-filmbestanden in de USB-poort geplaatst. Na het starten van de mediaspeler, kiezen we in het hoofdscherm voor de Verkenner (Explorer) en bladeren naar de desbetreffende USB-map en klikken een van de 4K-filmbestanden aan. De mediaspeler vraagt vervolgens waarmee we het bestand willen afspelen: Kodi of twee andere videospelers. Wij zijn erg vertrouwd met Kodi en selecteren deze optie en klikken tevens op de optie Altijd, zodat videobestanden voortaan via Kodi worden afgespeeld. De 4K-film wordt – ondanks dat deze via een USB-poort loopt – vlekkeloos afgespeeld. De beeldkwaliteit is uitstekend en ook het geluid klinkt goed. Voor nog beter geluid is het eventueel mogelijk om de MK22/Plus via een optische kabel op bijvoorbeeld een Sonos Playbar aan te sluiten. Via de optie Settings kan men nog tal van zaken, zoals de benodigde WiFi-gegevens voor het thuisnetwerk en dergelijke, instellen. Via My apps komt men bij de vooraf op de mediaspeler geïnstalleerde apps, waaronder de app Browser, FileBrowser, Galerij, Gmail, Kodi, Media Center, Miracast, VideoSpeler en YouTube. Heeft men de speler draadloos of via een netwerkkabel aangesloten op het thuisnetwerk, dan kan men meteen gebruik maken van deze apps. Via de Google Play Store kan men uiteraard nog veel meer apps aanschaffen, maar voor het bekijken van videobestanden is de speler al rijkelijk voorzien van prima apps.

Conclusie

De Rikomagic MK22/Plus heeft een adviesprijs van € 119,95. Dat is gezien de geboden functionaliteit alleszins redelijk. Het plastic apparaat voelt wat goedkoop aan, maar dat geldt zeker niet voor de werking. Op basis van de prima functionaliteit en de scherpe prijs is een Breekpunt PlusPunt dan ook op zijn plaats. Wie op zoek is naar een veelzijdige, maar ook betaalbare mediaspeler kunnen we de Rikomagic MK22/Plus dan ook warm aanbevelen!

Kijk voor meer informatie op www.rikomagic.com/en/index.html.