Beeldbewerking met de Prisma app

De fotobewerkings-app Prisma heeft aan de app een online filter store toegevoegd waarmee gebruikers – vooralsnog gratis – extra filters kunnen downloaden. Prisma maakt gebruikt van neurale netwerken, kunstmatige intelligentie en cloud-gebaseerde technologie voor het toepassen van filter-effecten op foto’s en video’s op smartphone en tablet. De app is in korte tijd uitgegroeid tot een van de populairste fotobewerkingstoepassingen.

Prisma (iOS en Android) telt standaard al een groot aantal filter-effecten met veelzeggende namen als Rio, Valentine, Disco, Comic, Tears, Mosaic, Wave, Gothic enzovoort. De resultaten van een aantal filters, te weten The Scream, Mondrian, Femme en Roy, doet sterk denken aan het werk van beroemde kunstenaars als Munch, Mondriaan, Picasso en Roy Lichtenstein. Men kan met de app zowel direct foto’s maken en bewerken of een al gemaakte opname in de app openen en er een filter op toepassen. De werking is simpel: men maakt of opent een foto en selecteert onderin het scherm een van de aanwezige filter-effecten. Na het toepassen van een effect, kan men de bewerkte opname via de knop Delen op het apparaat bewaren of via mail of social media met anderen delen.

Filter store

De oranje knop in het midden onder de geopende foto biedt toegang tot de nieuwe filter store. Hier ziet men onder New releases de recente toegevoegde filter-effecten. Ziet men een leuk filter, dan kan men deze aantikken en vervolgens via de knop Get binnenhalen. Heeft men het filter al, dan ziet men een knop Remove. Op die manier kan men dus ook filter-effecten weer van het apparaat verwijderen. Onder de nieuwe filters staat Popular in your country.

Hier worden de filter-effecten getoond die het meest gebruikt worden in het land van de gebruiker. Bij ons zijn dat nu de filters Tears, Dallas, Wave, Disco, The Scream, Femme en Thota Vaikuntam. Alle oorspronkelijke filters staan tot slot vermeld onder All the old styles. Heeft men zelf een idee voor een stijl, dan kan met via Instellingen > Suggest a Style een e-mailbericht verzenden naar de makers van Prisma. Al met al een bijzonder leuke app om foto’s en video’s op smartphone of tablet op te leuken. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.prisma-ai.com.