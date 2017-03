Fabrikant Nexum heeft speciaal voor gebruikers van een hoofdtelefoon of oordopjes onder de naam Aqua Micro Audio Ampiflier een batterijloze versterker op de markt gebracht. De Aqua wordt direct aangesloten via MicroUSB of iOS Lightning op smartphone of tablet. Dankzij de hoogwaardige DAC (digital to analog converter) biedt de Aqua de luisteraar een veel betere geluidsbeleving. Wij probeerden de Lightning-versie op een iPhone uit.

De Aqua Micro Audio Ampiflier wordt geleverd in een grijze doos met daarin de versterker, een opberghoesjes en een summiere Engelstalige handleiding. Meer is ook niet nodig, want het gebruik spreekt voort zich. Men sluit het apparaat op de Lightning-poort van de iPhone (vanaf iPhone 5 en hoger) of iPad aan en de koptelefoon of oordopjes op de 3,5mm-poort van de Aqua. Aan de zijkant van het slechts 18 gram wegende aluminium apparaatje zitten drie knoppen. Twee om het volume te bedienen en een om de muziek te starten of te pauzeren. Een klein LED-lampje naast de 3,5mm-poort laat zien of het apparaat aan of uit staat. De Aqua krijgt zijn voeding van de smartphone of tablet. Het apparaat is verkrijgbaar in drie kleuren, te weten Space Grey, Silver en Rose Gold.

Geluidskwaliteit

De Aqua ondersteunt een frequentiebereik van 20HZ-20KHz en heeft een impedance van 16-150 Ohm. De maximale output is twee keer 50mW. De muziekkwaliteit die een smartphone of tablet levert is normaal gesproken 16bit/48kHz. De Aqua daarentegen biedt dankzij de ingebouwde DAC (digital to analog converter) de luisteraar zelfs meer dan CD-kwaliteit (16-bit/44.1kHz), namelijk 24-bit/192kHz geluid. Hiermee ervaart men een veel betere geluidskwaliteit en dat zonder dat men het volume voluit hoeft te zetten. Het geluid klinkt met de Aqua veel voller en ook kristalhelder. Hoewel de Aqua dankzij een speciaal ontwikkelde chip ook het geluid versterkt, is dat minder relevant. Het is vooral de geluidskwaliteit die met sprongen vooruit gaat. Muziek komt met de Aqua tot leven en ook veel beter uit de verf.

Conclusie

Muziekliefhebbers die zich storen aan de matige geluidskwaliteit van hun smartphone of tablet, kunnen met de Aqua Micro Audio Ampiflier de geluidskwaliteit vrij eenvoudig naar een hoger plan tillen. De Nexum Aqua Micro Audio Ampiflier kost € 89,- en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.digitrading.nl.