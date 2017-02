Voorkom webcam spionage met de Spyslide Webcam Cover

Je leest erover in thrillers en ziet het in spionagefilms: webcam spionage. Ook politici en bekende figuren zijn er steeds vaker het slachtoffer van. Om ongenode gluurders tegen te gaan, plakt menig computergebruiker tegenwoordig ter beveiliging dan ook een sticker of pleister over zijn of haar webcam. Het Nederlandse bedrijf Spy-Fy heeft als stijlvol en praktisch alternatief hiervoor de Spyslide Webcam Cover ontwikkeld.

De Spyslide Webcam Cover is in discreet mat zwart uitgevoerd en vervaardigd van hoogwaardig roestvrij staal. Aan de achterzijde is de Spyslide voorzien van een sterke dubbelzijdige tape. Na het verwijderen van het afdekstripje kan men de Spyslide over de webcam plakken. Ontvet eventueel het desbetreffende deel en let goed op dat je de Spyslide goed positioneert, dat wil zeggen dat de webcam zichtbaar is als men de Spyslide heeft opengeschoven. Zet de camera tijdens dit proces ook aan om de Spyslide optimaal te kunnen positioneren. Druk de Spyslide vervolgens even goed aan de webcam cover is klaar voor gebruik.

De Spyslide Webcam Cover is met een dikte van 0,6 mm dun genoeg om na bevestiging je laptop toch gewoon dicht te kunnen doen. En met het ingebouwde afdekschuifje kun je de webcam eenvoudig zichtbaar maken en na gebruik weer afdekken door het schuifje te sluiten. Al met al een elegante en discrete oplossing om te voorkomen dat ongenode gluurders bij je naar binnen kijken. We hebben de Spyslide Webcam Cover nu enige tijd op onze Surface Pro in gebruik en zijn er zeer tevreden over. Het doet exact wat het beloofd! De Spyslide Webcam Cover kost tijdelijk € 7,- en is dat wat ons betreft ook zeker waard. Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.spy-fy.com.