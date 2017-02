Update maakt Nest-app nog slimmer

Het versturen van nuttige mobiele meldingen is een van de belangrijkste taken van een Nest-product. Daarom is Nest altijd op zoek naar manieren om het aantal ongewenste meldingen te beperken en de meldingen die wel worden verstuurd nuttiger te maken. De recente geïntroduceerde nieuwe versie van de Nest-app maakt de meldingen van de Nest Cam nog beter.

Ten eerste is de automatische herkenning van deuren aan de Nest Aware-abonnementsservice (apart verkrijgbaar) toegevoegd, omdat het logisch is de deuren van een huis extra goed in de gaten te houden. Deze nieuwe functie is nu beschikbaar voor de Nest Cam Indoor en de Nest Cam Outdoor. In de komende weken leert Nest Aware de deuren in je huis herkennen. Vervolgens worden er automatisch Activiteitszones rondom de deuren aangemaakt en meldingen verstuurd wanneer er in die zones beweging wordt waargenomen. Nest Aware-abonnees konden altijd al zelf Activiteitszones maken voor gebieden die ze beter in de gaten wilden houden. Maar omdat de sensoren en geavanceerde leeralgoritmen na verloop van tijd patronen herkennen, kunnen de Nest cams deuren nu ook automatisch detecteren. Maar dat is niet alles. De meldingen van de Nest Cam bevatten nu ook een miniatuurafbeelding, zodat je in één oogopslag kunt zien wat er aan de hand is. Nest Aware-abonnees met Android 7 of iOS 10 kunnen zelfs een bewegend voorbeeld van de Nest Cam-videoclip bekijken zonder dat ze de app hoeven te openen.

Meldingen

Daarnaast zijn de meldingen verbeterd die de Nest Protect naar bezitters van een Nest Cam stuurt. Als de Nest Protect je nu waarschuwt wanneer hij een gevaarlijke concentratie rook of koolmonoxide ontdekt, krijg je automatisch de live videobeelden van al je Nest Cams te zien. Ook dit is weer een verbetering van de manier waarop Nest-producten samenwerken. En dan zijn er ook nog app-snelkoppelingen, een nieuwe functie voor Android-gebruikers. Je kunt nu een bepaald Nest-product openen door het pictogram van de Nest-app ingedrukt te houden. Of je kunt snelkoppelingen naar het startscherm van je Android-apparaat slepen. In beide gevallen kun je met minder tikken doen wat je wilt doen. Tot slot kun je nu makkelijker vinden wat je zoekt in je Nest Aware-videogeschiedenis, zonder veel te hoeven scrollen. Je springt direct naar een bepaalde dag in de Beeldlijn door op de datum te tikken. Zo heb je de gezochte informatie in een handomdraai boven water.

Kijk voor meer informatie op www.nest.com/nl/.