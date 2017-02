Samsungs QLED TV’s zijn eerste met 100% kleurvolume

Samsungs nieuwe 2017 QLED TV’s zijn door het Verband Deutscher Eletrotechniker (VDE), een testlab en certificeringsinstantie van wereldniveau, na een uitgebreide test als eerste in de TV-industrie gecertificeerd voor de weergave van 100% kleurvolume. Deze erkenning bevestigt dat QLED TV’s een constant beeld van hoge kwaliteit tonen aan kijkers.

Kleurvolume, de norm voor kleurexpressie, meet twee elementen op het scherm met driedimensionale ruimte – het kleurengamma en het helderheidsniveau. Het kleurengamma meet het aantal kleuren dat kan worden weergeven, terwijl het helderheidsniveau de maximale helderheid van het scherm meet. Hoe hoger het kleurengamma en helderheidsniveau, hoe hoger het kleurvolume van de TV. Het hoge kleurvolume van de QLED TV’s zorgt voor nog realistischere, accuratere en levendigere HDR-beelden, precies zoals de regisseur deze wil laten zien, in zowel lichte als donkere scenes. ‘100% kleurvolume’ geeft alle kleuren weer, onafhankelijk van het helderheidsniveau. Zo kan een boomblad worden gezien in verschillende kleuren van geelgroen tot turquoise, afhankelijk van de helderheid van het licht. De Samsung QLED TV laat zelfs de meest subtiele kleurverschillen zien – iets wat in 2D-kleurruimte niet gemakkelijk is – en toont zo de ware HDR-beeldkwaliteit zoals de regisseur deze voor ogen heeft.

Kleurweergave

Doorgaans vermindert de kleurweergave als de helderheid stijgt, wat leidt tot kleurvervorming op het scherm. Samsung QLED TV’s voorkomen dit probleem. Met een maximale helderheid van 1.500 tot 2.000 nit laten de QLED TV’s 100% kleurvolume zien – een unicum in de TV-industrie. Samsungs QLED TV gebruikt een nieuw metalen Quantum dot-materiaal, waardoor de TV een sterk verbeterde kleurenrange en maximale helderheid kan weergeven in meer detail dan normale TV’s. De nieuwe Quantum dots laten Samsung QLED TV’s ook dieper zwart weergeven, ongeacht hoe licht of donker de scene is of waar de content wordt bekeken. En QLED levert de hoogste beeldkwaliteit, ongeacht waar de kijker zit, met consistente kleuren en kwaliteit vanuit iedere kijkhoek. De Samsung QLED TV’s zijn vanaf het tweede kwartaal beschikbaar in Nederland.

Kijk voor meer informatie op www.samsung.nl.